時力立委只會踐踏法律嗎

2018年03月28日 04:10 中國時報 李鎨澂

時代力量立委黃國昌、徐永明等人，今年1月因《勞基法》修改爭議，在凱道絕食抗議，警方舉牌7次警告後強制驅離，把他們依違反《集會遊行法》移送地檢署。檢察官傳喚時，黃、徐等人批評《集遊法》是惡法，徐永明還嗆「明朝的劍砍不知道什麼時候的人」。身為立委卻違法，不知自省還痛罵法律，踐踏公權力莫此為甚！

黃國昌、徐永明是明白人裝糊塗，《集遊法》第29條規定，主管機關命令解散而不解散，仍繼續舉行經制止而不遵從，首謀者處2年以下有期徒刑或拘役。這個條文並沒有被大法官第718號解釋宣告違憲，仍是合憲的法律。而法律規範的不只是人民，更拘束制定法律的立委。時力雖非執政黨，但既然是立委，就不應為了政治造勢的目的帶頭違法。

可能是2014年引爆太陽花學運的「318攻占立法院行動」，最後黃國昌、林飛帆、陳為廷等22名被告均被宣判無罪，以致黃國昌等人自此視法律為無物。如果連攻占官署都自以為是英雄了，占用凱道在他們心中又算什麼呢？即使他們今日已貴為立委，照樣無視法律的存在。

至於徐永明嗆《集遊法》是惡法所以他不遵守，一方面法律是不是惡法，不是時力立委說了算；另一方面，如果主張《集遊法》是惡法，那麼基於立委的職責，自應提議修法。但時力立委就任已滿兩年，未提相關修法案就顯示自己有虧職守，哪還有立場公開批評法律。如果說法律是惡法就可不遵守，將導致人民對法治國家的信賴破產，正是做了最壞的示範。

突發性的集會遊行權利固然應受保障，但是這種遊行與陳抗往往也會對社會秩序帶來重大衝擊，因此這兩者之間如何取得平衡，向來考驗各國立法者與執法者。民國103年的大法官釋字718解釋提供了一個標準，「事起倉卒，如果不即刻舉行就無法達到目的」的偶發緊急集會遊行，應盡量保障。問題是《勞基法》的修法已吵了1年半，時力的陳抗實在算不上符合緊急保障的標準。

身為立委，時力立委應該了解自身職務的重要性，監督政府、制訂福國利民的法律才是立委的重責大任。即使人數少，也應該在立法院裡以理念努力協調、說服各黨派，訂出合理的法律，而不是只知道作秀、上街頭，對檢警嗆聲，大罵法律，當心未來被選民唾棄後，真的只能重回街頭了。

（作者為國家政策研究基金會特約研究員）

(中國時報)