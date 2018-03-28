2018年03月28日 04:10 中國時報 葉家興

兩位在台中的大學任教的友人前後因肺癌而去世，令家人、同事、學生們感到震驚與痛心。不菸不酒、正值壯年、生活規律的教授，竟然被病魔襲擊，瞬間帶走，不禁叫人感嘆老天爺太不公平了。

在吸菸人口比例持續逐年下降的趨勢下，從5年前開始，肺癌卻已躍居台灣癌症死因之首。死於肺癌的女性9成不抽菸，男性也超過一半不抽菸，因此空氣汙染無疑是罪魁禍首。空汙來源包括移動汙染源以及燃煤發電，不過從台灣癌症地圖來看，汽機車比例最高的雙北，肺癌發生率遠不及中南部，顯示空汙致癌的最大關鍵在煤電廠。公衛學者廖勇柏的研究發現，1990年代台中火力發電廠、麥寮電廠興建運轉後，中彰雲嘉南到高雄沿海城鎮居民的癌症死亡率增加3成至2倍。

如果僅以台中來看，台中火力發電廠附近的龍井等區也正是肺癌罹患及死亡率最高之區。事實上，PM2.5（空氣懸浮微粒）所吸附的戴奧辛等重金屬，有不少就來自燃煤電廠所貢獻。

在1月公布的《天下》雜誌「2018國情調查」裡，關於期待縣市政府改善的項目問題，中部與南部的受訪者分別有37.3%及33.6%認為空汙最需改善，相較北部僅有14.7%，而東部及離島更是0%！

也難怪日前深澳燃煤電廠環差過關會引起軒然大波。執政黨的2025廢核減碳目標，不是要將燃煤發電從目前的45%優化到30%嗎？怎麼還要走回頭路在北部擴張燃煤發電容量？20多年來對中南部人們健康的威脅不思如何解決，難道「加碳」要北部一起承受這個代價，就會減少中南部肺癌的發生率嗎？

除了肺癌之外，空汙的健康威脅還包括中風、缺血性心臟病、慢性閉塞性肺疾等，對醫療成本負擔加劇影響不小。世界衛生組織也在2013年公布空汙是癌症死亡的重要環境因素，也是第一級致癌物質。

對反核基本教義派而言，重啟核電幾乎是不可接受的選項。然而其實就風險影響的公平性而言，核電還比煤電更公平。因為煤電空汙會造成個別家庭巨變：不但令彼等賠上大筆化療等醫療費用，還可能失去經濟支柱離逝的所有未來收入，但這雙重損失卻沒有社會風險共擔機制或國家賠償可以彌補。

在民意反彈下，生活無憂的執政精英是否仍堅持不食人間煙火的價值觀，將各項民調所顯示的民眾愛惡置之度外？為了反核神主牌，即使再生能源跟不上，依舊寧用煤電也要廢核？空汙會不會超越「112」（一例一休及兩岸），成為未來選戰中的關鍵議題？我們很快可以見證。（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)