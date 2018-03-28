阿富汗版花木蘭 勇敢變裝救父親

2018年03月28日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

在塔利班政權下的阿富汗，也有像花木蘭一樣的勇敢故事。動畫電影《戰火下的小花》描述11歲小女孩帕瓦娜的父親被塔利班關進監獄，由於塔利班禁止女性外出，她為了出門養家，毅然剪去頭髮，扮成男孩。電影今年提名奧斯卡最佳動畫獎，近日將在台灣國際兒童影展播映。

電影製片是好萊塢影星安潔莉納‧裘莉。她在接受美國媒體採訪時表示，「當我們想到阿富汗，只會想到受壓迫的人民，不會想到愛著女兒的父親，以及願意犧牲一切救出父親的女兒。我希望更多人能認識這段故事與背後深厚的文化。」

《戰火下的小花》改編自加拿大作家黛伯拉‧艾里斯的小說。艾里斯今年57歲，自17歲起長期投入反戰運動，到各地採訪難民。1997年，她到巴基斯坦的阿富汗難民營採訪，遇到一位小女孩，為了養家打扮成男孩，成了故事的原型，在2001年出版。

在動畫中，帕瓦娜的父親被抓去監獄後，一家人頓失經濟支柱。由於媽媽和姊姊無法出門，帕瓦娜主動剪短頭髮，換上早逝哥哥的衣服，打扮成男孩外出賺錢，一邊試著救回父親。同時，為了安撫稚齡的弟弟，帕瓦娜開始講故事，描述一位勇敢男孩的冒險，故事裡的男孩必須找到3樣寶物，才能挑戰邪惡的象王。

裘莉在接受美國媒體採訪時表示，她很期待這部電影到阿富汗播映，雖然是西方製作的電影，但從故事中的文化、音樂、語言，都是阿富汗人熟悉的。長年擔任聯合國難民署親善大使，更資助阿富汗女童求學的裘莉，也要求電影在文化表現上不能失真。

艾里斯表示，「帕瓦娜的故事代表勇敢。」17年來，她將《戰火下的小花》的版權全數捐給協助阿富汗女性的慈善組織，至今已經累計有200萬美金。不過由於投入反戰運動，她至今仍會收到來自塔利班支持者的死亡威脅，在各地採訪難民過程中也曾經被襲擊。

(中國時報)