丁噹曝年少被父丟國道

丁噹身穿價值30萬元的Vera Wang酒紅色禮服，天后氣勢十足。

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中國時報
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丁噹、陳乃榮、王柏森主演的音樂劇《搭錯車》，27日舉辦記者會，女主角丁噹昨現場飆唱〈一樣的月光〉、〈酒矸倘賣無〉，一展鐵肺歌喉，她這4個月來為了專心排練音樂劇，推掉海內外30場商演，粗估少賺了3000萬元。

丁噹飾演的「阿美」在劇中擁有很多愛，但真實世界的她，13歲時父母離婚，她跟著爸爸住，青春期時兩人常起衝突，爸爸曾對她爆粗口，她某次坐爸爸的車在高速公路上準備去找媽媽時，爸爸把她丟在國道上，但馬上後悔，趕緊回頭把她載回車上，讓她當時很受傷；她17歲時曾一氣之下離家兩年，事後才知爸媽當時急得四處找她，現在她和父母關係修復，也學會感恩。

陳乃榮沒禁慾

陳乃榮首次演出音樂劇，最近頻看電影做功課，像是《樂來越愛你》、《紅磨坊》等，他平常就有運動習慣，為戲更加強練肺活量，增長跑步和游泳時間，被問到有沒有「禁慾」省體力，他害羞得不知所措，僅說：「老婆很支持我，所以一切都沒問題。」

昨原版電影導演虞戡平也特地前來站台，被問到孫越的病情，他表示有和孫的女兒聯繫上，但孫現正在治療肺部問題，才要處理結石，因此仍在病房隔離中。

《搭錯車》將在7月7、8日於台中國家歌劇院大劇院開演，7月14、15日台北國家戲劇院、7月20、21日於高雄市立文化中心至德堂演出，門票4月1日中午11點開賣，購票洽ibon售票系統。

(中國時報)

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