《艾薇塔》絕妙一筆 切格拉瓦說書人串場

2018年03月28日 04:11 中國時報 李欣恬 （新加坡連線） 報導（新加坡連線）

風靡全球40年的經典音樂劇《艾薇塔》，亞洲巡演下一站在台灣。這齣戲描述阿根廷前第一夫人伊娃裴隆，如何從私生女、高級交際花到成為國母的崛起之路，感動人心。劇中也特別安排古巴革命英雄「切格拉瓦」一角的形象貫穿劇中各場景，這兩位廣受人民愛戴的英雄人士就在劇中相逢，成為絕妙一筆。

飾演「切格拉瓦」的演員強納森羅斯矛斯（Jonathan Roxmouth）表示，音樂劇裡的音樂，除了吸引觀眾，也能帶領演員快速進入狀態，「我每次只要一聽見序篇國葬場景，那首安魂曲的長號聲，我馬上就會『切格拉瓦』上身。」

深情二重唱激高潮

強納森羅斯矛斯出生於1987年，來自南非，過去曾參與《歌劇魅影》、《貓》、《美女與野獸》等音樂劇演出，是實力與外型兼具的演員。日前在新加坡濱海灣金沙萬事達劇院演出現場，他以清晰的口條、高亢的歌聲，帶領觀眾走進艾薇塔的人生場景，和女主角一曲深情二重唱〈受崇拜的人，高飛吧〉（High flying adored），也詮釋得無比動人，令現場觀眾屏息傾聽。

強納森羅斯矛斯表示，這個角色是取材「切格拉瓦」的英雄形象，既是說書人，同時也是民意、旁觀者的化身，「對我而言，把這個故事講清楚、帶領觀眾走入情境很重要，這首〈受崇拜的人，高飛吧〉可說是我最喜歡的一首歌，說的是『切』對艾薇塔的側面觀察和鼓勵，它的旋律優美，意象純粹，引人入勝。」

《艾薇塔》由安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）和提姆萊斯（Tim Rice）原創，曾獲奧利佛獎、東尼獎等超過20項重要獎項，除了歌曲好聽，舞蹈場面也華麗多元。

海外巡演駐團編舞家杜安亞歷山大（Duane Alexander）表示：「從舞蹈的編排，可以看見阿根廷文化的縮影，如：抒情慢舞、激情的探戈到快節奏的群舞，都很有拉丁美洲的風味。」《艾薇塔》將於4月25日至29日，在台北國家戲劇院演出。

(中國時報)