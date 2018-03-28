是元介沈建宏變哭包 虐到自己不是自己

2018年03月28日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

是元介有多場哭戲都是一鏡到底，哭功了得。

是元介、沈建宏拍攝電視電影《阿青，回家了》，飾演哥哥的是元介、演妥瑞症弟弟的沈建宏分別都經歷角色痛苦期。是元介說以前拍偶像劇要的是美感，不像這次有聲嘶力竭的哭、不知所措的放聲大哭、有無法釋懷的哭等各種哭法，曾狼狽到臉上掛著2大條鼻涕；沈建宏也有幾近發瘋似的情緒崩潰戲，2人自虐又情緒自溺，「都感覺自己不是自己了」。

是元介印象深刻有場代弟弟向大眾下跪求情的戲，情緒必須從慌張、膽怯再到勇敢說出口，他演完2次，哭到癱軟，導演周美玲仍覺得層次不夠，現場停機15分鐘，客串演出的律師賴芳玉在現場和他分享親身經歷案件，大量吸收15分鐘負能量之後，第3次上場就一次過關。他說，「我們會準備100分的功課到現場，但導演往往要我們做到120甚至150分。」

自嘲變態過戲癮

沈建宏有場在偵訊室的戲，是整部戲最難演，角色一開始就要處於緊張壓抑狀態，情緒從發瘋抓狂、撞牆、被壓制在地上到絕望自招。他說巧合北捷殺人案凶手鄭捷之前也在同個偵訊室被審問，導演拍攝時一鏡到底，他入戲哭到無法自拔，直到導演喊卡過去拍他肩膀，才知道過關，「我們兩個都跳脫以往，好像沒超越這麼多的自己」。

是元介自嘲和沈建宏「很變態」，「明明好好的生活不過，為什麼要這樣虐待自己」，也認為演員演《阿青，回家了》這種戲是充電，一次虐到最高點，沈建宏反應好快：「偶像劇才是充電吧，這明明是耗電。」

(中國時報)