衝刺事業先投資身上行頭

LOUIS VUITTON Taiga Noir Outdoor腰包，5萬9500元。（LV提供）

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中國時報
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LOUIS VUITTON Damier Coastline Matchpoint後背包，7萬6000元。（LV提供）
LOUIS VUITTON遠東SOGO復興專賣店將擴大營業，於館內2樓開出男士系列專區。（LV提供）
張軒睿換上印有城市名稱的短袖襯衫出席開幕酒會，笑稱有環遊世界的感覺，LV白色Logo字母短袖襯衫3萬2600元、黑色西裝褲未定價、黑色刺繡休閒鞋2萬7600元，戴Tambour All Black腕表17萬9000元。（盧禕祺攝）
謝佳見坦言受父親影響，從16歲就開始接觸LV商品，現在還會趁旅遊時到不同國家採購新品，穿LV早秋系列Monogram丹寧夾克、灰色LV圖紋棉T恤、黑色長褲均未定價。（盧禕祺攝）
新手奶爸鍾承翰目前雖無暇計畫出國旅行，但想趁兒子大一點時，帶他赴日本挑戰親子遊，穿LV早秋系列深灰圖紋針織毛衣、鐵灰西裝褲均未定價，戴Tambour Moon腕表16萬5600元。（盧禕祺攝）

全力衝刺事業的他，坦言還沒有到可以隨意出國旅行的階段，但會先就身上行頭投資，也看上品牌男士專區中搶先推出的腰包款式。

張軒睿昨（27）日受法國精品LOUIS VUITTON（簡稱LV）之邀，出席其於遠東SOGO復興專賣店2樓男士專區擴大營業開幕酒會，他穿品牌春夏系列中寫滿城市名稱的短袖襯衫，笑稱有環遊世界的感覺。目前仍

謝佳見買出一牆箱包

謝佳見早在16歲時就因父親影響開始接觸LV，笑說在家中已有一面專門放置LV箱包的牆面，到澳洲、韓國等各地旅遊時，逛品牌專賣店也是行程之一，還會趁機選購台灣少有的大尺碼鞋款。同場的新手奶爸鍾承翰，透露目前正利用拍戲空檔陪伴兒子「翰寶」，雖無暇計畫出國旅行，但想趁兒子大一點時，帶他赴日本挑戰親子行程。

慶開幕搶推新包款

而LV看準東區男裝客層消費力，將遠東SOGO復興館專賣店擴大營業，於館內2樓開出占地約30坪之男士皮件及服飾專區。為慶祝本月29日店面正式開幕，品牌搶先於店中推出全新Matchpoint系列及Taiga系列包款，兩者皆引入2018春夏系列中的島嶼運動靈感，Damier帆布、石色Apollo皮革等材質，讓包款在擁有機能性之餘，更賦予其自然摩登的當代氣息。

(中國時報)

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