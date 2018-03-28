莫允雯度假裝 散發撩人性感

2018年03月28日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

Folli Follie新款Lady Riviera粉色肩背包 ，1萬790元。（Folli Follie提供）

Folli Follie新款Club Riviera信封包，7790元。（Folli Follie提供）

Folli Follie新款Fleur Riviera花卉腕表，4190元。（Folli Follie提供）

Folli Follie新款Club Riviera系列腕表，4190元。（Folli Follie提供）

最近在東森偶像劇《高塔公主》有吃重演出的莫允雯，在戲中飾演事業有成、充滿自信的富家女，日前出席Folli Follie春夏新品發表會，以一身浪漫粉紅V領洋裝搭配品牌飾品，渾身貴氣詮釋度假風，笑說這身裝扮很適合在異鄉來一場豔遇。

來自希臘的Folli Follie今年春夏以繽紛花朵、時尚條紋等元素詮釋度假風情，挑動莫允雯想去希臘度假的心，甚至不排斥到希臘海島的天體營海灘一遊。她笑說，度假時的裝扮很簡單，一件素色T恤跟牛仔褲就出門了，但為了讓自己更有型，她會從皮包和飾品等下手，好讓自己能更加性感撩人。

今年Folli Follie春夏的Club Riviera系列以簡單的黑白、紅白、黃白等對比色的線條詮釋摩登時尚，不僅搶眼，而且百搭，再搭配色彩鮮明的條紋手表與項鍊，傳遞出「我正在度假」的訊息，如此就能增加發生豔遇的機會。

(中國時報)