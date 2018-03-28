就愛啃雞腿 速食掀雞戰

2018年03月28日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

摩斯蜜汁烤雞堡，搭配烤肉風味的鮮嫩雞腿肉，清淡可口，單點70元。（摩斯提供）

嘻哈皇后Miss KO葛仲珊，首度正式接下代言人，從小住在美國的她，向來就愛吃速食。（麥當勞提供）

勁辣雞腿堡奪下麥當勞暢銷前三名、主餐雞系列第二名，單點69元。（麥當勞提供）

肯德基銷售冠軍口卡啦脆雞，炸雞商品一年可堆疊8000座101，單點49元。（肯德基提供）

麥當勞即日起推出新品「搖搖樂雞腿排」，單點55元送搖搖粉一包，4月17日前套餐加購優惠價49元。（麥當勞提供）

台灣消費者有多愛吃雞腿，問速食業者最清楚。主餐雞系列商品就多達6項的麥當勞就發現，除冠軍是年賣出超過1千萬份的萬年冠軍「麥克雞塊」外，排名第2就是高人氣的「勁辣雞腿堡」，而肯德基、摩斯漢堡、漢堡王主餐雞系列，也都是採雞腿肉商品名列前茅。

麥當勞推出兩新味

麥當勞因應消費者口味調整商品，即起停售推出一年的「大大雞腿堡」、「無骨雞腿排」，及近9年歷史的「板烤雞腿堡」，但為滿足廣大愛雞腿的消費者，取而代之的是「搖搖樂雞腿排」、「嫩煎雞腿堡」，行銷副總裁寇碧茹表示，走訪多個國家的麥當勞，歐美多愛吃雞胸肉，「惟一只有台灣把雞腿排當主餐，」可見雞腿在台灣多受歡迎。

搖搖樂雞腿排、嫩煎雞腿堡除在雞肉醃料上做出新口味，也可用海苔與蔥辣搖搖粉調味，有如以前的「搖搖薯條」風潮。此外，請出暌違多年的新代言人嘻哈皇后Miss KO葛仲珊，為新品製作主題歌〈Lets Shake it up!〉，再搶攻年輕人市場。

肯德基年銷量可堆8000座101

其他品牌，在雞系列也同樣一「腿」當先。摩斯漢堡經典「蜜汁烤雞堡」同樣採用雞腿肉，是店內少數的雞商品；漢堡王雞肉類最暢銷為「金沙辣雞腿堡」，是去年才新推出的品項；肯德基銷售冠軍為口卡啦脆雞、口卡啦雞腿堡，運用全球統一的配方，而品牌一年的炸雞類銷售，還可堆疊成8000座台北101大樓。

(中國時報)