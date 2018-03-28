小米新機在手 吳亦凡樂耍帥

2018年03月28日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

小米全新AI雙攝旗艦手機「小米 MIX 2S」，共有陶瓷白、陶瓷黑兩色，將後續再公布台灣上市時間及價格。（小米提供）

三星昨（27日）發表全新入門款手機「Galaxy J2 Pro」，共有黑、金、粉3色，4月起全台上市，3990元。（三星提供）

新機登場一波波。小米昨（27）日在上海發布全新AI雙攝旗艦手機「小米 MIX 2S」，採雙鏡頭、窄邊框18：9螢幕、陶瓷白及陶瓷黑雙色設計，再度邀男星吳亦凡代言吸引女性消費族群，另外還發表了只要99元人民幣（台幣約460元）的無線充電器，訴求連iPhone也能用，相較蘋果原廠無線充電盤要價台幣2290元，小米創辦人雷軍發表會上開玩笑說：「用小米的充電器為你的信仰充值。」

此次「小米 MIX 2S」雖然沒跟上今年大陸「瀏海機」的趨勢，但背面就升級成「AI超感光雙攝」直式雙鏡頭，採1200萬畫素主鏡頭，還備有AI拍攝後製功能，而發布的中國版本更搭載了小米的「小愛同學」，可以語音發微信紅包、尋找相簿中特定時間、地點所拍攝的照片，不過目前台灣仍未支援此功能；大陸定價為3299元到尊享版3999元人民幣，台灣上市的版本及價錢將在春季發表會上另行公布。

三星昨則是公布了全新入門款手機「Galaxy J2 Pro」，搭載5吋qHD super AMOLED螢幕，相機功能還有「手勢自拍」、「美顏模式」及新增的「懸浮快門」功能，而且此次採2600mAh容量可拆式電池設計，搭載3個獨立卡槽，對於手機娛樂功能需求不大的手機用戶，入手門檻相對低了許多；4月初起全台上市，定價3990元。

(中國時報)