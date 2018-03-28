商旅車變大了 福斯滿足頭家

2018年03月28日 04:11 中國時報 陳大任 報導

台灣福斯商旅總裁Alexander Corts郭山達與Caddy Maxi Van合影。（福斯商旅提供）

台灣福斯商旅總裁Alexander Corts郭山達表示，去年產量達歷年新高，全年總產量達49.5萬台，較前年成長3.8％。台灣創下2746台銷量，較前年成長10％，一方面是T系列銷售穩定，二來是新加入的皮卡Amarok供不應求，繼引進Caddy Maxi 7人座MPV車型後，再導入Caddy Van及Caddy Maxi Van，以滿足消費者多元需求。

Caddy Van車艙設有固定式車窗，並採上掀式尾門設計；Caddy Maxi Van則是標準密閉廂式設定，尾門則採對開式設計。前者擁有2682mm軸距，後者更增長為3006mm，車艙容量從3200L一舉擴大到4200L，創造出獨立寬廣的載物空間。

台灣福斯商旅行銷處長柳家瑜表示，Caddy Van與Caddy Maxi Van不僅適合載物的商務機能，也是許多熱愛戶外玩家親近大自然的樂活伴侶，兩車分別配置1.2 TSI、1.4 TSI引擎並採用手排設定，但標配斜坡起步輔助系統，可大幅降低手排車於斜坡起步的困難度，減少駕駛心理壓力。

(中國時報)