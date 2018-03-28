商旅車變大了 福斯滿足頭家

台灣福斯商旅推出Caddy Van與Caddy Maxi Van兩款車型，以純正貨艙設定滿足對載物空間極度要求的買家，售價分別為64.8、73.6萬元起。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
台灣福斯商旅總裁Alexander Corts郭山達與Caddy Maxi Van合影。（福斯商旅提供）

台灣福斯商旅總裁Alexander Corts郭山達表示，去年產量達歷年新高，全年總產量達49.5萬台，較前年成長3.8％。台灣創下2746台銷量，較前年成長10％，一方面是T系列銷售穩定，二來是新加入的皮卡Amarok供不應求，繼引進Caddy Maxi 7人座MPV車型後，再導入Caddy Van及Caddy Maxi Van，以滿足消費者多元需求。

Caddy Van車艙設有固定式車窗，並採上掀式尾門設計；Caddy Maxi Van則是標準密閉廂式設定，尾門則採對開式設計。前者擁有2682mm軸距，後者更增長為3006mm，車艙容量從3200L一舉擴大到4200L，創造出獨立寬廣的載物空間。

台灣福斯商旅行銷處長柳家瑜表示，Caddy Van與Caddy Maxi Van不僅適合載物的商務機能，也是許多熱愛戶外玩家親近大自然的樂活伴侶，兩車分別配置1.2 TSI、1.4 TSI引擎並採用手排設定，但標配斜坡起步輔助系統，可大幅降低手排車於斜坡起步的困難度，減少駕駛心理壓力。

(中國時報)

小米新機在手 吳亦凡樂耍帥 日系甜點東西軍 百貨開打

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。