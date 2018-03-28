日系甜點東西軍 百貨開打

2018年03月28日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館北海道展北海道ミルク雪蜜鬆餅球芭菲，175元，限量700個。（SOGO提供）

新光三越Harrods EV NO.15濃烈早餐茶，125g散裝680元，新光三越貴賓卡友獨享580元+10點。（新光三越提供）

SOGO忠孝館北海道展限定LeTAO櫻花布丁蛋糕，990元，限量200個。（SOGO提供）

新光三越超市全台獨家日本CHATO KAWANE抹茶50g、430元，LOVE TEA煎茶茶包5入、119元，LOVE TEA玄米茶茶包5入、119元。（新光三越提供）

春季來去百貨嘗鮮，日本櫻花與抹茶口味甜點人氣最高。遠東SOGO忠孝館北海道展昨（27日）起至4月10日端出25款甜點，LeTAO小樽洋菓子鋪主打SOGO獨家限定的北海道櫻花布丁蛋糕，夾進整顆草莓、櫻色果凍綴上櫻花瓣，限量200個，在台灣2家門市都吃不到，昨至晚間6時許已被搶走一半。

SOGO北海道展 匯集86家美食

在展區入口的LeTAO集合多款人氣商品，草莓牛奶雙層乳酪蛋糕上層是半熟乳酪、下層是烤乳酪、再撒上起司粉，酸甜有層次；皇家山峰紅茶巧克力以大吉嶺紅茶+70％可可製作，茶香濃郁。「北海道ミルク」的雪蜜鬆餅球芭菲，以霜淇淋結合不加香料、有小麥香氣的鬆餅，限量700個，賣完就沒了。

這次北海道展匯集86家美食及工藝品，22家初登場，北海道地鐵站內的「たこ パンチ」章魚燒直徑4cm，較一般3cm大，鹽味美乃滋和會爆漿的起司口味都受歡迎；京都排隊店「CAMEL DINER」絕品直火烤牛肉丼、名古屋1919年成立的百年名店「都あられ」現炸米菓，都是必嘗美食。活動期間在展場消費滿2000元有機會抽王子大飯店住宿券，目標整檔業績6500萬元較去年同期增3％。

新光三越 一次滿足抹茶控

全台新光三越超市舉辦的「初夏抹茶賞」匯集超過20款抹茶商品，如抹茶千層蛋糕、抹茶紅豆蛋糕、抹茶生乳捲，抹茶布丁等，皆在4月4日至22日期間限定預購，還有全台獨家的日本CHATO的KAWANE抹茶、Pioneer舒芙蕾鬆餅粉-抹茶風味的新品，讓抹茶控一次滿足。

另，新光三越引進的英國百年品牌Harrods為歡慶來台10年，4月3日起在台北信義新天地A8 B2全新升級為Harrods亞洲旗艦店，推出EV系列茶品、WELLNESS系列花草茶等多款夏日茶品；4月4日至25日單筆滿3000元送限量環遊世界PVC零錢包。

(中國時報)