你所不知的《我是貓》

2018年03月28日 04:10 中國時報 野人編輯室

初版《我是貓》扉頁插畫，貓偷喝桌上客人喝剩的啤酒。（橋口五葉，照片由日本近代文學館提供）

鏡子夫人也許是為了感念這隻貓給丈夫帶來了好運，所以每年在貓咪的忌日當天（九月十三日），都會在貓兒的墓前供奉一碗撒上柴魚片的飯和一片鮭魚。

《我是貓》是「日本國民文豪」夏目漱石的第一本小說，堪稱漱石的文壇出道代表作。這部作品於一九○五年一月在俳句雜誌《杜鵑》發表，是夏目漱石的友人暨俳句作家高濱虛子鼓勵他寫的小說，當初預定只發表一回（即「第一章」），以短篇結束。

日本貓文學始祖

漱石和虛子沒有預料到這部作品一發表就大受好評，因此漱石續寫了第一回後面的部分，直至隔年一九○六年八月，分為十一回連載。雜誌《杜鵑》因為這部作品的廣大人氣，銷量快速成長，由原本的俳句雜誌成為當代有力的文藝雜誌之一。

《我是貓》也因此一躍成為最受日本國民喜愛的小說，更是日本貓文學的始祖。不僅被多次改編成漫畫、電影、卡通、舞台劇、連續劇，「我是○○」的書名也被多次引用，出現如《我是鼠》、《我是小鬼頭》、《我是主婦》這類戲謔化的作品。就連知名作家三島由紀夫在少年時代（一九三七年）也寫過題為《我是蟻》的小品文。

初版《我是貓》封面設計

《我是貓》三冊出版於明治三十八年（西元一九○五年）十月，至明治四十年五月，由大倉書店與服部書店聯合出版，分上、中、下三卷，三冊的裝幀及前扉頁由版畫家橋口五葉（明治末期到大正期文學書裝幀作家）負責。出版的裝訂方式採和式裝訂，之後於十五刷時改為西式裝訂（即現在一般通用的書本裝訂方式）。

原本《我是貓》預定只出版一冊就完結，因此上卷的封面並沒有標示出「上編」。但因為首刷甫出版二十天就銷售一空，所以後來又決定出版中、下兩冊續集，中卷和下卷的封面上有「中編」「下編」的文字標示。

漱石非常注重書本的裝幀，他曾寫信給負責《我是貓》裝幀的橋口五葉，信中詳細描述他希望的封面顏色、紙張厚度、插圖顏色、燙金等細節。當他收到《我是貓》的中卷樣書時，還特地寫信給橋口五葉稱讚中卷「左右兩側的文字有古典的雅風」、「比上冊更好」。

漱石對裝幀的堅持與美感，在他之後親自負責裝幀設計的《心》（西元一九一四年出版）、《玻璃門內》 （西元一九一五年出版）中，終於呈現完美的藝術成果。

日本──福貓傳說

「我是貓，沒有名字。」正如《我是貓》開頭這段名句，漱石家的貓終生沒有名字。貓雖然跟著夏目一家從千馱木、西片町，最終搬到早稻田南町，但全家人只用「貓」來稱呼牠。這隻無名之貓，讓夏目漱石一躍成為國民作家，可以說是為漱石帶來福氣的「福貓」。

關於這隻「福貓」還有一則有趣的故事：經常出入漱石家的按摩老婆子某天偶然看到這隻貓，她對鏡子夫人說：「太太，這隻貓全身到腳爪都是黑色的，這可是隻難得的福貓呢。」

鏡子夫人也許是為了感念這隻貓給丈夫帶來了好運，所以每年在貓咪的忌日當天（九月十三日），都會在貓兒的墓前供奉一碗撒上柴魚片的飯和一片鮭魚。

貓咪真的是黑貓嗎？

關於《我是貓》主角「貓」的外觀，從「福貓傳說」中按摩老婆子對貓的稱讚看來，一般人都認為「貓」應該是黑貓。就連橋口五葉在《我是貓》初版中畫的那隻偷喝啤酒的貓也是黑貓。

但根據《漱石的回憶》一書，鏡子夫人曾經這麼形容「貓」的外貌。

那隻小貓是深灰色的毛色，上頭有虎斑的斑紋，猛一看會以為是黑貓。

由此可以推斷，漱石家的貓不是全黑的黑貓，而是在燈光下看得到虎斑的深色虎斑貓。

漱石其實是狗控？

夏目家除了養過貓、文鳥之外，還養過狗，看來漱石似乎挺喜歡小動物。因為「福貓」太過知名，所以知道漱石愛狗的人不多。相對於終其一生都沒有名字的「貓」，漱石家的狗兒有個很氣派的名字──赫克特（Hector），他是希臘神話中的特洛伊王子，同時也是「特洛伊第一勇士」。漱石很疼愛這隻狗兒，即使衣服或外套被狗兒撲上來時弄髒，也不會因此責怪赫克特。

大正三年（一九一四年）十月三十一日，走失一個禮拜的赫克特被發現溺死在附近鄰居家的池塘裡，女傭看到狗的脖子上掛著「夏目」名牌，因此前來通知漱石。漱石請人幫忙把狗兒的屍體送回家，用黑色的和式外套包裹，就埋在後院貓兒墓旁約兩公尺的地點，木碑題上「給我的狗兒」，並寫上一句俳句「將你埋在／聽不見秋風呼嘯聲的／泥土裡」。此後，當漱石走出書房北側的外廊稍事休息時，就可以看到院子裡貓兒和狗兒並排的墳墓。

（本文摘自野人出版社《我是貓》一書）

(中國時報)