2018年03月28日 04:10 中國時報 鄭順聰

近日阿佛的創作量大增，阿尼歸納研究，發現他的詩充滿了初春那種欣然的生意。百花競放，蝶喧蜂擾的意象不斷出現，不似嚴冬時那般地態若困頓，他的詩好像層層的冰雪融化，分成眾多的河流，灌溉了兩岸的土地，又有溫暖的陽光普照，整個大地蘊含了一種煦融的氛圍。

這改變讓阿尼大為振奮，她感覺快要找到創作的最大關鍵。根據她之前所讀過的，有關環境與文學的理論，她大膽地推測，是春日的景色，激發阿佛的創作，優美的環境是創作力及靈感最重要的質素。

那種接近答案的興奮感，讓今日的阿尼，一見到阿佛，心便忍不住撲通跳。時近傍晚，阿佛的影子拉長變淡，該是阿佛吟詠詩歌的時刻了。

果然，阿佛略為抖動身體，好像要開始吟詩了，阿尼急忙掏出紙筆，準備記下來。

奇怪的是，阿佛只略為轉動身子，沒有發出任何聲音。

此前所未有的變化，讓阿尼更為興奮，她覺得奧秘就要解開了。

是的，是春色，是陽光，是環境激發古往今來詩人的創作。她發動身上所有的理論力量，為待會兒的證實做準備。

只見阿佛仍不發言，雙眼卻注視阿尼。

阿尼目眩神迷，理智瓦解。答案出乎意料，她的心中浮現一句話：

「是愛情的力量吧！」

當著全班面前，修遠念完這篇故事，隨即響起如雷掌聲。修遠表面謙虛，港立在底下裝鬼臉，柯達抖腳一副不屑的樣子。

「張修遠同學寫出了續集，也寫出了詩人的個性，才情並茂，創意十足。」溫老師邊說邊將她棗紅色的眼鏡扶正。

修遠在台上，感覺怡夏一直在望著他。（待續）

(中國時報)