表決輸不起 主席落跑2小時

2018年03月29日 01:18 中國時報 廖德修 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

立法院衛環委員會昨審查《空汙法》修正案，國民黨團提出11個臨時提案要求逕付表決。民進黨因出席立委較少，怕表決落敗，總召柯建銘急赴會場壓陣仍無效，民進黨籍會議主席邱泰源竟突然宣布休息，接著落跑失蹤兩小時，會議被迫中斷，藍委見狀亮出「尋找主席」牌子反制。民進黨立委沾沾自喜說：「這叫技術性休息。」立法院祕書長林志嘉更妙，認為符合議事規則，「不然大家幹嘛搶著要當主席？」

綠委大蹺班 藍軍怒批修法打假球

上午9點50分到11點50分，邱泰源神隱期間，多位藍委紛紛表達不滿，強調綠營說要加速審理《空汙法》，結果卻有數人未出席委員會，甚至連主席都不見蹤影，實在不負責任，蔣萬安說這根本是「打假球」。

藍委提出包括深澳電廠案至少在北北基宜苗召開公聽會，並向立院衛環會報告後始得動工等11個臨時提案，並要求逕行表決，未料，在場綠委少於藍委，如果表決通過，深澳電廠進度將暫時受阻，邱泰源在臨時提案宣讀完後就宣布休息「神隱」，引發藍委強烈不滿。

主席失蹤2小時，綠營以時間換取空間，趁機與藍營溝通，最後達成多項協議，包括：環保署與台電須對深澳電廠環差案環評委員所提的問題，在1個月內提出具體回應，向社會大眾公開。

經濟部就深澳電廠空氣汙染物擴散模式再做評估，1個月內發包委辦。還有，台電必須在深澳電廠運轉之前，完成健康風險評估報告書等。至於要求環保署副署長詹順貴下台負責，藍委沒再堅持，因此不做處理。

立院祕書長力挺 不然幹嘛搶當主席

落跑主席邱泰源「休息」到中午才現身，還一派輕鬆說，自己在另一個房間看到協商完成。不過會議雖恢復，因需逐字宣讀行政院版本修正案，以及50餘位立委所提的修正條文，時間冗長，主席裁定今日再逐條審查。

民進黨團幹事長何欣純表示，大家原本認為昨天空汙法就只是要念念條文，因為有十幾個版本，議事人員說要念一整天，民進黨就沒有動員，後來因人數不夠，隨後趙天麟、黃秀芳到場，藍綠人數達到5比5，僅表決兩條就結束，「好險我有在現場叫主席邱泰源趕快技術性休息。」

立法院祕書長林志嘉表示，邱泰源這樣做雖然有「偷吃步」的嫌疑，但主席可控制會議節奏，當主席覺得場面需要休息的時候，確實沒有人可以質疑主席的決定。

(中國時報)