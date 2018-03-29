重啟不到一天 核二2號機又跳機

2018年03月29日 01:18 中國時報 王玉樹 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

停機長達673天，前天重新併聯發電的核二2號機，昨天下午1時25分在進行第二次併聯測試時，反應爐突啟動自我保護機制跳機，發電作業暫停。台電檢查後，發現是蒸汽旁通閥壓力控制系統「過於靈敏」造成，已請原廠今晚飛抵台灣重新調校，預計本周末以前提檢討報告向原能會申請重啟。

氣溫走高 連假後供電恐吃緊

台電原預估核二2號機在月底滿載發電後，可供電98.5萬瓩，增加全台3%的備轉容量率，有助紓解夏季供電，但昨天的跳機事件，如在下周清明連假結束前無法重新併聯發電，供電備轉容量率將低於安全值的6%，再亮警戒橘燈，台電說：「供電就會吃緊。」

台電調度單位表示，清明節前，核三1號機組即將歲修，供電已少掉一個大缺口。而清明節結束後，氣溫將逐步走高，尖峰用電量將越來越高，核二2號機如果不能上來，調度就會吃緊，其他機組更不能有意外狀況，否則供電就可能出問題。

針對核二2號機跳機，立委放話要求原能會主委謝曉星、台電董事長楊偉甫下台負責。對此謝曉星表示，目前應先釐清跳機原因，原能會一定會嚴查，其他的事以後再說。他並說：「其實會跳機才是好現象，至少有一層安全保障，核電機組不會跳機才真的危險。」這次並未發生核安事故，不知道要怎麼負責，況且他也從未說過核二絕不會跳機。

核能管制處副處長李綺思則表示，昨天下午核二2號機反應爐功率升載至27%時，發生因中子偵測系統訊號動作，導致反應爐急停，機組安全停機。李綺思解釋，核電機組設計上有各種偵測機制，包括壓力、溫度、水位等，只要狀況達到設定點，就會發出訊號通知反應爐停機，以確保安全。

立委放話 要原能會主委下台

李綺思又說，從儀表板來看，初步判斷是中子偵測系統發出訊號促使反應爐停機，而系統的功用就是偵測爐心內的中子功率，至於到底出什麼狀況？台電已調閱相關數據資料加以比對研判，原能會也增派人手到核二廠協助調查，希望儘快找出原因，至於其他機件、運作模式都是安全無虞的。

李綺思強調，台電需依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》第18條規定提出綜合檢討報告，經原能會核准後方可再起動運轉，不必再到立院專案報告，不過啟動運轉沒有時間表。

(中國時報)