金小胖超彈性 台灣該學學

2018年03月29日 01:18 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

北韓領導人金正恩與大陸國家主席習近平搶在「川金會」前，先在北京舉行「習金會」，跌破各界眼鏡。學者認為，金正恩外交政策手段靈活且富彈性，在兩大強國之間擺盪，取得最大利益，相當值得台灣借鏡。

在兩強間獲取最大利益

朝鮮半島局勢變化迅速，兩韓高峰會的「文金會」敲定4月底登場，緊接著5月底還有「川金會」，就在各界以為大陸在朝鮮半島情勢被邊緣化之際，突然殺出「習金會」。政大國關中心研究員劉復國表示，金正恩雖然與大陸關係不若其父金正日和睦，但他也知道，在與南韓、美國對話前，要與大陸先對話，更呼籲要建立朝鮮、大陸永久關係。

劉復國指出，上禮拜大陸在北韓這盤棋上已完全沒聲音了，國際媒體也轉移到華府跟首爾，但在「習金會」後，習近平看起來信心滿滿，在東北亞局面上更受矚目，也更具關鍵性；「川普幾個月前才抱怨習近平在北韓問題無法著力，但形勢又回轉了，現在可以理解中國的影響力了。」

劉復國說，大陸再次打出「朝鮮牌」宣布勢力範圍，雖然美國也可以打出「台灣牌」，透過《台灣旅行法》進一步落實台美官員互訪，但川普現在應該也理解，在朝鮮問題上不能沒有大陸，因此沒這個必要去激怒習近平。

偏向美國失去施展空間

劉復國認為，看到金正恩的靈活手腕，我們也應該思考自己政策的靈活度。現在民進黨政府在陸美兩強之間，選擇偏向美國，因此做決定時失去了自由度。他強調，我們並不是要兩邊討好，而是該取得兩邊的信賴，政策才可以取得靈活空間。「北韓可以跟大陸握手，也可以跟美國展開對話，台灣必須好好思考一下，目前的政策方向是不是需要打上問號。」

淡江大學國際研究學院院長王高成認為，連北韓都知道要在兩大強國間求取平衡，而不是倒向一邊，造成另一邊猜忌施壓，「北韓之前跟兩大國關係都不好，突然又跟兩大國關係改善，這智慧比我們還高！」

美打台灣牌須有所節制

王高成表示，中朝關係已回復，當大陸對北韓有影響力時，川普不應刺激中國，在台灣議題上必須有所節制，否則對「川金會」或朝鮮半島發展，中國更不願積極協助。

(中國時報)