李雪主首會彭麗媛 歌唱家氣質出眾

2018年03月29日 01:18 中國時報 李文輝／綜合報導

李雪主（左）與彭麗媛（右）展現自我風格，成為另類「嬌」點。（新華社）

「習金會」雙方表態重點

北韓領導人金正恩旋風式出訪大陸，同行夫人李雪主與習近平夫人彭麗媛，都是藝文界出身的歌唱家，讓第一夫人在嚴肅外交場合中，成為另類「嬌」點。

據大陸官媒發布資料顯示，李雪主與彭麗媛互動熱絡，不時微笑的李雪主，此行低調素淨裝扮，至少換了3套衣服，比經常仰面對人的小姑金與正更親民。彭麗媛則是雍容貴氣，分別展現自我風格。

公開行程中，李雪主會見習近平時，梳公主頭和淡雅妝容，身穿駝色及膝套裝裙，搭配同色外套及尖頭跟鞋，別上金色胸針。同場，彭麗媛穿著潑墨花紋白色長褸配中國結扣，搭黑色高跟鞋，雍容華貴。隨後歡迎晚宴，彭換上深紫色晚宴長洋裝。

釣魚台國賓館養源齋午宴時，李雪主換上白色荷葉袖套裝，胸前是玫瑰樣式胸章；彭麗媛一襲淺藍色碎花洋裝，配搭上披肩。

此外，陪同金正恩參觀中科院創新研究成果時，李雪主換上白色半長外套，內褡明亮芥末黃綠洋裙裝，搭配玫瑰紅胸針及裸色手拿包。

李雪主成為北韓第一夫人之前是北韓著名歌手、國寶級校花，有「北韓版鄧麗君」之稱。南韓國家情報院證實，李雪主1989年出生於普通家庭，畢業於金日成綜合大學，曾到大陸學習聲樂；2005年以啦啦隊員身分到過南韓仁川參加亞洲田徑錦標賽。2009年與金正恩結婚。

55歲的彭麗媛是大陸著名女高音歌唱家、歌劇表演藝術家、民族聲樂學派創建者之一，也是大陸第一位民族聲樂碩士。

有網友歸納兩位第一夫人特色，都是歌唱家出身，彭麗媛聲音甜美高亢，李雪主音域寬廣，從演繹水準來說，彭麗媛足以為師；兩位容貌姣好，身材優雅；服裝上，李雪主套裝典雅大方，鞋子搭配完美，髮型也自然。

(中國時報)