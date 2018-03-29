新聞透視－陸外交新團隊 漂亮開紅盤

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中國時報
李文輝

中共總書記習近平掌權5年多來，從「韜光養晦」走向「新時代大國外交」。這次金正恩閃電密訪大陸，中共外交新團隊交出第一張漂亮成績單，甫改組的超級外事機構「中央外事工作委員會」初試啼聲，新任外委辦主任楊潔篪重磅亮相，不僅躋身接待金正恩陣容，接下來更將銜命造訪南韓，半島和平曙光初現。

今年大陸兩會結束後第一天，大陸《黨和國家機構改革方案》公布外事工作領導小組等4個中央「領導小組」升級為委員會，習近平、王岐山分任外委會主任、副主任，原「外事小組」祕書長楊潔篪，昨以「外事工作委員會辦公室主任」身分，先在接待金正恩陣容之列，隨後大陸外交部宣布他將成為「國家主席習近平特別代表」29至30日出訪南韓，會見總統文在寅、國家安保室長鄭義溶、外長康京和，等於證實其黨內新職。

依新時代大國外交戰略序列，操盤手將是老驥伏櫪的王岐山、美國通楊潔篪、日本通國務委員兼外長王毅形成的新鐵三角。

關於半島局勢，早在月初兩會外長記者會上初見端倪，當時王毅強調，事實證明，陸方提出的「雙暫停」倡議是一劑對症下藥的良方，為南北韓改善關係營造最基本條件。

大陸的半島政策明確，接下來關鍵，是各方積極呼應、形成合力，尤其美朝盡快接觸對話，各方沿著「雙軌並進」思路，既堅持無核化目標，又積極構建半島和平機制，在推進無核化進程中，同步對等解決各方包括北韓方面的合理安全關切，大陸將扮演重要角色。

北京消息人士指出，中共外委會合議制架構下，除楊潔篪、王毅，中台辦主任劉結一、港澳事務辦主任張曉明都會是當然委員，符合以國際思維應對台灣問題的整體規畫。

(中國時報)

接受金邀請 習將回訪北韓

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