美陸保證政權存續 再談棄核

2018年03月29日 01:18 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對北韓領導人金正恩與大陸國家主席習近平會面，大陸外交部直屬智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱表示，北韓若要無核化，首要條件就是得到政權安全保障，這不可能由華盛頓單方承諾，必然也須獲大陸首肯。金正恩此行很可能已獲北京一定承諾，並向北京保證，無核化進程大陸不會被邊緣化。

郭憲綱指出，大陸搶在美國總統川普5月與金正恩會面前舉行「習金會」，不令人意外，畢竟朝核問題要解決，沒有北京介入，最終只能「打水漂」。

郭憲綱強調，金正恩雖在「習金會」上主動拋出「無核化」，但要北韓完全棄核，首要條件就是確保北韓的金氏政權存續能得到百分之百保障，而這承諾不可能單方靠華盛頓給予，必然也要得到大陸方面的允諾。

郭憲綱表明，從上述理由看，即使大陸不邀金正恩，金正恩也必然要來，因為這對平壤而言，棄核是涉及金氏政權生死存亡的問題，因此去談大陸刻意搶先川普會見金正恩，毫無邏輯；華盛頓若真心要解決朝核問題，就不該「小題大作」。

金正恩主動拋出「無核化」後，如何具體落實，涉及「無核路線圖」如何搬上檯面的問題。郭憲綱稱，金正恩此行不可能空手而歸，「習金會」一定具體觸及解決朝核問題，不可能只是口頭談談、握握手如此簡單而已。

郭憲綱研判，北京對平壤政權的安全保障，應已給出相當承諾，讓金正恩安心且有底氣跟川普會面；作為交換，金正恩很可能也應允北京，後續如何「保管」北韓核彈事宜，不會是美國一手遮天，北京不會被置身事外。

郭憲綱則認為，未來金正恩與川普會面後，雙方在「棄核」問題達成一定共識後，美韓應對暫停聯合軍演做出承諾，讓金正恩安心；當然北韓「無核化」談判進程不可能一蹴即成，恐怕還需一段時間才可能有成果。

(中國時報)