金正恩首拋非核化 震動全球

2018年03月29日 01:18 中國時報 孫昌國 、 陳柏廷 、 諶悠文 ／台北-北京綜合報導 ／台北-北京綜合報導

北韓領導人金正恩在北京「習金會」上表明，「致力於實現半島無核化」，並稱這是北韓始終不變的立場。這一驚天動地的宣告，除了為自己贏得「裡子」，也給足大陸國家主席習近平「面子」。這場震驚世界的會晤，除將進一步牽動東北亞局勢，更深刻影響了北京和華盛頓的全球地緣政治戰略布局。

美國總統川普預訂在5月和他口中的「火箭人」金正恩會面，金正恩卻出人預料的率先旋風式訪問大陸。而金正恩在「習金會」上一席「無核化」宣言，再度讓世界見識到這位年僅34歲的北韓領導人撬動地緣政治格局的本事，「習金會」因此迅速吸引全球目光。

金首度證實 願談無核化

新華社昨早發布新聞稿證實，北韓領導人金正恩3月25日至28日對大陸進行非正式訪問；陸朝雙方就國際和朝鮮半島形勢深入交換意見。習近平向來訪的金正恩指出，「此次來華訪問時機特殊，意義重大」。今年以來，朝鮮半島形勢發生積極變化，大陸對此表示讚賞。

金正恩則強調，當前朝鮮半島形勢開始向好發展。「我方主動採取措施緩和緊張局勢，提出和平對話建議」、「按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是我們始終不變的立場。」

局勢巨變 陸朝重回血盟

金正恩還指出，北韓決心將北南關係轉變為和解合作關係，舉行北南首腦會晤，願意與美方對話，舉行朝美首腦會晤。「如果南韓和美國以善意回應北韓努力，營造和平穩定氛圍，為實現和平採取階段性、同步措施，半島無核化問題能夠得到解決。」北韓也希望與陸方加強戰略溝通，共同維護協商對話勢頭和半島和平穩定。

值得注意的是，雙方關係也因習金會的舉行而急速改善。金正恩強調，中共勝利召開十九大，又成功舉行兩會，習近平同志成為領導核心，「按照朝中友好傳統，我理應來中國向您當面致賀。當前，朝鮮半島局勢急速前進，發生不少變化，從情意上和道義上我也應該及時向習近平總書記同志當面通報情況。」

習近平則向金正恩強調，陸朝傳統友誼是兩黨兩國老一輩領導人親自締造和精心培育的，要把陸朝傳統友誼不斷傳承下去。「這是立足於國際地區格局和陸朝關係大局，做出的戰略選擇，不應也不會因一時一事而變化」。有大陸學者解讀，這是大陸對近來川普「打台灣牌」的回應，雙方重回血盟關係，意味著大陸也可以「打朝鮮牌」。

川普推文 期待與金會面

美國總統川普對於習金會也極度重視，28日一大早就發推文說，金正恩現在有機會「為其人民和人類做正確的事」，「期待與他的會面」；「之前很多屆政府努力多年，人人都說實現朝鮮半島和平和無核化的可能性十分小，現在金正恩有機會為他的人民和人類做正確的事。期待我們的會面！」

川普之後又發一則推文寫道：「昨晚收到大陸習近平主席的訊息，談及他與金正恩的會面非常順利，金正恩很期待與我會面。但在此同時，仍要不惜一切維持對（北韓）最大限度的制裁與壓力！」

川金會 陸可能扮東道主

一般認為，隨著習金峰會在北京的召開，北京扮演川普和金正恩峰會東道主的機率也大大的增加。

(中國時報)