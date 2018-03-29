接受金邀請 習將回訪北韓

震動世界的習金峰會，在人民大會堂舉行。大陸給予金正恩超規格待遇。不同於先前配合聯合國制裁北韓的基調，習近平重申陸朝革命友誼，而且要把「傳統友誼不斷傳承下去」。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

搶先在5月「川金會」前，北京「習金會」吸引全球目光，讓大陸再度回到朝核議題的風暴圈，顯示大陸仍具重要影響力。此外，媒體分析，大陸這次打破4大慣例接待金正恩，說明對「習金會」的高度重視。

而在高規格接待金正恩後，習近平也接受金正恩邀請，將擇期訪問平壤。北韓中央通信社昨報導，金正恩代表北韓執政黨和政府邀請習近平，於方便的時間點正式訪問朝鮮民主主義人民共和國，邀請已獲欣然接受。

大陸這次超高規格接待金正恩，多維分析，比起在鄧小平、江澤民、胡錦濤時代，金正恩祖父金日成、父親金正日曾多次訪京，透過比對可發現，金正恩此次訪問北京，獲習近平打破了4大接待慣例。

第一，習近平破例為金正恩舉行軍禮歡迎儀式。金日成1989年訪京，金正日2001年、2004年兩次訪京，中共都沒有為他們舉行歡迎儀式。這次金正恩訪問北京，由習近平在人民大會堂內以軍禮迎接，並獲得大陸國務院總理李克強、中共政治局常委王滬寧、國家副主席王岐山等人參加接待，幾乎是全套的國是訪問待遇，而不是對外宣稱的「非正式訪問」。

第二，習近平和夫人彭麗媛，為金正恩和夫人李雪主在釣魚台國賓館養源齋舉行歡迎午宴，並共同觀看文藝演出。金日成、金正日訪京時，中共雖然為他們舉行歡迎宴會，但沒有安排文藝演出。

第三，中朝兩國開展「夫人外交」。金正恩偕夫人李雪主訪京，而金日成、金正日訪京時，他們的夫人都沒有陪同。

第四，金正恩訪京的消息由大陸官媒新華社報導。金日成1989年訪京，行程結束4天後，中共中央對外聯絡部才公布消息。金正日2001年訪京，中聯部在行程結束次日公布消息，2004年訪京，中聯部在行程最後一天公布消息。金正恩首次訪北京，這次是由新華社在行程最後一天報導。

(中國時報)

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