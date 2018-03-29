新反應爐運轉 川金會恐破局

2018年03月29日 01:18 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

陸朝領導人峰會後引起美國高度關注，《紐約時報》引用衛星照片披露，北韓一座新的核子反應爐似已開始運轉。一般認為，紐時這篇含有多項衛星照片的分析報導，資訊來源恐出自美國國防部或中情局，暗指北韓虛與委蛇繼續爭取時間發展核武，可能打亂預計5月登場的川金高峰會。

紐時報導引述衛星照片顯示，經過多年興建後，在北韓寧邊新的核子反應爐竣工。紐時說，北韓堅稱反應爐係供應民間電力，但它一樣能生產製作重要核武燃料的鈽，補充寧邊現有老舊核設施的鈽產出。

紐時認為，若美國堅持以朝鮮半島完全去核為目標，新反應爐將成為川金會的核心議題，即使金正恩同意凍結核試及試射飛彈，但只要談判沒有結果，金正恩仍可抓緊時間累積核彈所需的燃料。

報導指出，若川金談判失敗，或是一拖再拖，寧邊這個新建的反應爐可能成為美國對北韓動武的理由之一。至少也印證川普新任命的國家安全顧問波頓過去的論點成立。當年就在伊朗協議快拍板定案之前，波頓投書紐時指出，談判和制裁都無法阻止伊朗的核發展與核武計畫。對於北韓，他也提出了類似的論點。

波頓是鷹派中的鷹派，他直言，只有軍事行動才可能達到要北韓去核的目標，一如以色列1981年動武摧毀伊拉克的奧西拉克核反應爐以及2007年摧毀敘利亞一座由北韓設計和興建的核反應爐。波頓說：「時間已快來不及，但攻擊還是可能達到效果。」

衛星圖像顯示，寧邊這座實驗輕水反應爐正冒出蒸氣，疑似在製造核彈燃料所需的鈽。《詹氏情報評論》指出，這座反應爐2013年竣工，可生產25至30MW（百萬瓦）的電力，足以為一個5萬人的小鎮供電。而華府智庫「科學與國際安全研究所」指出，該設施每年還可能生產約20公斤的武器級鈽，產量將是其他現有大型核反應爐的4倍。

報導表示，史丹福大學「國際安全與合作研究中心」專家判讀衛星圖之後發現，該反應爐周遭活動自2017年之後顯著增加，顯示北韓緊鑼密鼓準備，讓反應爐能夠全面運轉。

(中國時報)