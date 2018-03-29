陸是大哥朝小弟 細節見端倪

2018年03月29日 01:18 中國時報 陳君碩

金正恩歷史性的首次出訪選擇了北京，在規格上，有軍禮有國宴，禮數一樣沒少；大陸高層幾乎全部出動，罕見出現人數不對等的會談；規格雖然做到位了，不過在習金互動小細節上，仍可看出大陸與北韓還是老大哥與小老弟關係。

金正恩這次是「非正式」訪問，除了沒有禮炮21響，其他像是與習近平共同校閱儀隊，在人民大會堂金色大廳舉辦國宴、在釣魚台國賓館午宴，在擺滿兩國國旗的場地舉行會談等，一項「禮數」都沒少。

比較特別的是，一般外交場合的面對面座談，雙方人數會一樣，不過這次的會談現場，陸方派出了8位，北韓只有5位，人數並不對等，顯示大陸對金正恩到訪的重視和禮遇。

兩周前，剛訪問完北韓並與金正恩會面的南韓特使鄭義溶訪問北京，接連和習近平、楊潔篪、王毅會談，韓媒報導指，楊潔篪當時曾向鄭義溶「詢問了關於金正恩的所有細節」。習金會舉行後，這次換楊潔篪到訪首爾，向南韓介紹雙方會面情況，顯示大陸強勢回返朝鮮半島牌局。

另外，透過會談互動細節，還可嗅出兩國的實力差距。央視畫面可看出，習近平發言時靠在椅背講話，沒有看稿，侃侃而談，不時還有手勢，此時金正恩沒有靠椅背，身體微向前傾聆聽，時而雙手交扣，時而做筆記；輪到金正恩發言時，沒有靠背，不時低頭看稿，習則微笑聆聽。

在雙方會見合照時，習近平保持微笑，金正恩表情則略顯拘謹；最後在釣魚台國賓館習金握手道別，金的另一手還握住習的手腕，用力握了幾下，表達感謝之意；金正恩夫婦上了車後，坐在靠內側的金正恩，不忘把身體湊向車窗，向習近平夫婦揮手道別。各種肢體語言，都透露著微妙的陸朝關係。

(中國時報)