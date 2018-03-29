陸證實 黃國昌岳家投資山東

2018年03月29日 01:18 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對時代力量立委黃國昌岳父高熙治是否有在大陸投資一事，大陸國台辦昨證實，黃國昌岳父在大陸投資「確有其事」，並直言「凡走過必留痕跡」，不可能不留下紀錄，也不可否認。

2007、09年 先後申設公司

大陸國台辦昨舉行例行記者會，針對大陸媒體提問黃國昌岳父在大陸投資一事，要求陸方證實，大陸國台辦發言人安峰山表示，「據了解，你提到的投資事項確有其事」。

安峰山指出，黃國昌的岳父高某於2007年3月和2009年3月，先後在大陸註冊成立了農業研發公司和汽車配件公司；要強調的是，「凡走過必留痕跡，在哪投資都有相關程序，不可能不留下紀錄，也不是隨便可以否認的。」

投資一定留紀錄 不容否認

值得注意的是，據日前士林地檢署的一份不起訴處分書，檢方明白指出，黃國昌岳父高熙治於2009年3月18日在大陸山東龍口高新技術產業園區，設立龍口熙隆汽車配件有限公司，註冊資本2860萬美元；其岳母劉美珠於2007年3月2日，在山東龍口市七甲鎮廟曲家村，設立龍口恒合農業研發有限公司，註冊資本130萬美元。

唯一有所區別的是，國台辦稱高熙治在2007年及2009年分別成立農業研發及汽車配件公司，但士林地檢署的不起訴處分書顯示，高熙治是於2009年成立汽車配件公司，2007年的農業研發公司則是由劉美珠註冊設立。

據了解，黃國昌與高熙治曾在2015年時一起召開記者會，高熙治當場表明僅在大陸承租30多甲地，有簡單農舍、倉庫及辦公室，但沒有廠房。

本報記者昨日晚間曾試圖與黃國昌聯繫，讓他對國台辦的說法作回應，打了多次黃的手機，但都沒人接電話。

(中國時報)