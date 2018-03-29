管中閔未在廈大任教、支薪

2018年03月29日 01:18 中國時報 陳柏廷 、 李侑珊 、 林志成 ／北京、台北報導 ／北京、台北報導

台大準校長管中閔當選迄今已兩個多月，教育部遲遲不頒發其校長聘書，引發軒然大波，近日甚至被傳出管在廈門大學兼職，廈門大學日前曾對外澄清，大陸國台辦昨（28）日也針對管案作出回應，強調管並未在廈大任教，更沒有支薪。

台大24日召開臨時校務會議，耗時8小時討論管中閔案，最後獲提案擱置，台灣大學主祕林達德28日表示，會議紀錄已在26日下午4、5點左右，送達教育部，教育部也在當時回應，會進行適法性處理。

教育部次長林騰蛟表示，已收到台大送來的校務會議資料，目前正由人事處檢視中，還將會同高教司及法制處開會討論以進行綜合評估後，就會做適法性處理，要不要聘任管中閔為台大校長，近日就會明朗，不會再拖延。

由於管中閔被傳出在廈大兼職，爭議已在兩岸延燒，國台辦昨（28）日召開例行記者會，其中針對台大準校長管中閔，被指從2005年迄今，有28次前往大陸的爭議事件，國台辦發言人安峰山回應，管中閔沒有在廈門大學擔任教職，也沒有開設專業課程，沒有擔任碩士或者博士生的指導老師，亦沒有領取過薪酬。

安峰山說，據他所了解的是，廈門大學曾經因台灣大學代校長的函詢，以函覆的方式說明了有關情況。也就是說管中閔曾經被廈門大學王亞南經濟學院聘為客座教授，但是不授課、不支酬，也沒有開設專業課程，沒有擔任碩士或者博士生的指導老師，更沒有領取過薪酬。

(中國時報)