陸指柯宇綸挺台獨 《強尼．凱克》禁映

2018年03月29日 01:18 中國時報 陳柏廷 、 洪秀瑛 、 徐桐炘 ／北京、台北報導 ／北京、台北報導

國片《強尼．凱克》演員柯宇綸，遭大陸網友指稱主張台獨，大陸國台辦昨證實，該片在大陸上映問題「已經被擱置」，經向電影公司華文創求證，已確認該片目前在大陸無法上映。

中國電影公司北京電影發行分公司26日發出通知，宣告電影《強尼．凱克》「因故暫緩上映」，但並未說明原因。

大陸國台辦發言人安峰山昨指出，大陸有關主管部門已經掌握這一情況，並表明「不會允許持台獨立場和具有台獨言行的台灣藝人參與的影片，在大陸上映。」

安峰山進一步強調，如果這些台灣藝人「認識到台獨的錯誤和危害，從思想上、行動上發生轉變」，陸方仍持歡迎態度；他說「目前該片在大陸的上映問題已經被擱置。」

據了解，由柯宇綸主演的《強尼．凱克》，原預定4月13日在大陸上映，但日前因遭大陸網友持續找出柯過往言行，質疑他主張台獨，呼籲把該片下架；大陸官媒《環球時報》也稱，柯父柯一正也長期堅持台獨。

有關《強尼‧凱克》在大陸上映日期暫緩一事，經向電影公司華文創求證，已確認該片目前在大陸無法上映，坦言有一定程度的損失，「因為是藝術電影，所以沒有預期票房，但因為在台票房不佳，當然希望能在大陸讓更多人看到。」片商仍期待有機會解禁。柯宇綸經紀人李烈則表示仍在了解中。

唐美雲歌仔戲《月夜情愁》昨下午舉行彩排記者會，柯宇綸的爸爸柯一正也是演員之一，但臨時缺席。據知柯一正不想模糊活動焦點，因此沒上台彩排，媒體聯訪也未現身，同劇演員陳竹昇等人對於柯的新聞事件則表示不知情。

此外，台商李榮福因在海基會春節聯誼活動，發表挺蔡政府言論，在對岸引發軒然大波後，又在台灣媒體刊文澄清立場。安峰山昨回應說，大陸注意到相關的聲明。陸方支持台資企業在大陸投資發展，相信廣大台商會以實際行動來支持九二共識，反對台獨，推動兩岸關係和平發展。

(中國時報)