國共論壇恐破局 郝：關鍵在小英

2018年03月29日 01:18 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

外傳中共採「親郝遠吳」策略，國民黨主席吳敦義因此不願讓副主席郝龍斌率隊出席，國共論壇今年可能瀕臨破局邊緣。郝龍斌昨天指出，國共論壇向來都是黨主席親自率隊參與，目前黨部還在做對等與必要性評估，當然非常希望吳敦義能夠親自率隊，但去不去的關鍵不在對岸，而是民進黨政府、蔡英文總統。

國共論壇的議題昨天在國民黨中常會也引發中常委江碩平等人的關注，吳敦義裁示，一定要基於對兩岸有幫助、不是大拜拜的前提下，他才會去大陸。

國民黨大陸事務部主任周繼祥日前表示，除了吳敦義率團前往外，沒有其他備案，意味之前列入由郝龍斌替代率團的評估方案可能性歸零，也被外界解讀為「吳郝心結」。郝在受訪時強調，與吳溝通非常好，兩人經常私下討論問題，傳言都是空穴來風，不是事實。

郝龍斌並喊話，現在兩岸關係嚴峻，希望蔡英文為了兩岸關係的和平穩定，能批准吳率隊前往大陸，以增進了解、減少誤解。他並強調，不希望有吳去不成這個「如果」，非常希望吳能親自率團參加。

至於黨內傳出，時間將從4月中下旬推遲到5月初登場。國民黨方面不願證實，強調過去的默契都是雙方同時公布，國共雙方至今進行多次協商，已經進入最後階段。由於吳具有卸任副總統身分，目前仍在3年管制時間內，登陸必須經總統府核准，何時會遞件申請？文傳會副主委唐德明說，會依規定辦理。

至於吳敦義是否能出席國共論壇並與中共總書記習近平會面，黨務人士強調，這要看總統府是否核准，因此「吳習會」仍言之過早。

總統府之前曾駁回前總統馬英九出訪香港，以及前總統府祕書長曾永權前往大陸的申請，在蔡政府仍盼由兩岸關係官方管道掌控，國民黨內對於吳敦義的申請不敢樂觀。

(中國時報)