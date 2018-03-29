朱劉會要說明 陸委會2套標準

朱立倫認為，只要是為台灣民眾、台生、台商，「大家都可以是管道。」（葉德正攝）

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中國時報
／綜合報導

新北市長朱立倫出訪大陸與國台辦主任劉結一會面，因未事前報備，回台遭陸委會要求說明；反觀當年台北市長柯文哲與高雄市長陳菊與時任國台辦主任張志軍會面，也未先報備，回台後卻相安無事。地方人士痛批，地方積極破冰，中央竟扯後腿，「自己做不到，不代表別人做不到」。

朱立倫日前出訪大陸與大陸國台辦主任劉結一會面，因「朱劉會」事前未向政府報備，陸委會得知消息，直指新北市府原先提供預定會見陸方人員，並未包含「朱劉會」，後續聯審會依規定處理，就所涉相關問題要求新北市府完整說明。

消息一出引發地方人士不滿，直指柯文哲去年赴上海參加雙城論壇、陳菊2013年赴大陸，曾分別與時任國台辦主任張志軍會面，且均未事先報備，2人回台後都沒事，相較之下，陸委會明顯雙重標準。

促成今年新北市燈會兩岸大型交流活動的國民黨新北市黨部主委李乾龍說，雖然朱立倫此行不能算破冰，卻是近期來兩岸難得的交流，且朱到大陸看台商、台胞，「中央自己做不到，不代表別人做不到」，地方政府努力，中央應該鼓勵。

朱立倫表示，兩岸要保持繼續交流、和平、合作，只要大家彼此交流釋出善意，為了台灣民眾、台生、台商，「大家都可以是管道」，也非常希望國共論壇及與國民黨管道都非常暢通。

台北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲去年參加上海雙城論壇，行前向內政部報備，回台前與張志軍的會面是「剛好有空檔」，加上對方主動邀請才成行，市府也是當天才被告知，「事先難以預測，也無法提前報備」，「在賓客角色上，對方盡地主之誼，不好拒絕」。

陳菊則表示，2009、2013年兩度登陸行前都依規定向中央報備，所有行程都是公開透明。張家興說，2013年大陸行是張志軍主動到天津與陳菊會面，並發布新聞將陳菊大陸行定調。

(中國時報)

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