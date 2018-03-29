呂批少數人黑箱 放水讓柯

2018年03月29日 01:18 中國時報 曾薏蘋 、 莊曜聰 ／綜合報導 ／綜合報導

擬參選台北市長的前副總統呂秀蓮昨天火力全開，炮轟自家黨初選機制，她痛批，蔡總統兼黨主席，「太忙碌，大權旁落」，以致黨中央「少數寡頭人」在操作， 若沒有好的機制，他們不配為台北市決定候選人。

當年誰推薦 應該道歉

最近民進黨想推自己人參選台北市長傳聞不斷，呂秀蓮暗酸，「要選的人，中央黨部都不讓人家選，然後一直對外釋放口袋名單。」

呂秀蓮昨日召開記者會，比記者還早到，一再閱讀準備資料，並盯看準備播放的影片，一開口就火力十足。她表示，4年前柯P是誰拱出來的？那些跟市民推薦背書的人，「如果你們錯了，是不是應該道歉」，民進黨員的熱情奮鬥，就可以丟到垃圾桶？

她痛批，蔡總統大概兼任黨主席，因太忙碌，大權旁落，黨中央少數寡頭人，擁有權勢進行黑箱作業，決定台北市民只能從哪幾個人中選出市長。但到底是指哪些人？呂秀蓮拒絕說明。

她說，「我們政黨只想贏贏贏」，卻沒想到，哪一個才能治理？黨內提名功能已經破產，「我要挑戰」。

斥黨只想贏 大喊挑戰

前總統陳水扁卸任後，一直與呂秀蓮有互動，但他在「新勇哥物語」中力挺民進黨立委姚文智參選台北市長，說要給中生代機會。呂秀蓮對此神回，「這次他不支持我，因為他覺得，市長這個位子太小了。」但她從不這麼認為，「我是用『功德』。」

媒體追問，「陳總統也認為，黨中央不應優柔寡斷？」呂秀蓮說，「陳總統也變來變去，也變好多次，聽聽就好」。

據網路媒體報導，蔡英文28日與世台會等海外團體見面，談及台北市選情，蔡直言，在柯文哲、國民黨候選人競逐下，民進黨如果推出自己的人選，恐怕會掉入第3名。意下之言似仍將與柯P合作，令海外獨派頗失望。

蘇煥智退黨 同志震驚

前台南縣長蘇煥智在3月3日宣布將離開已參加27年的民進黨，並以無黨籍身分參選台北市長，為政壇投下一顆震撼彈，讓不少黨內同志感到震驚，經過近1個月時間，他27日委託前縣府祕書陳素華持退黨聲明書前往民進黨新營黨部遞交，聲明自即刻起正式退黨，黨部受理後也轉呈黨中央辦理；他強調，雖然離開民進黨，但並未離開台灣的民主運動，與昔日同志還是朋友，在照顧台灣弱勢者道路上仍然是同志。市黨部主委顏純左則寄予祝福。

(中國時報)