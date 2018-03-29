國民黨陳學聖出線 楊麗環不服

2018年03月29日 01:18 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市長黨內初選28日公布民調結果，立委陳學聖以平均支持率35.689％，擊敗對手前立委楊麗環31.245％、市議員魯明哲33.067％，市黨部將建議黨中央提名陳與尋求連任的民進黨籍鄭文燦對決。陳學聖說，國民黨沒有分裂的本錢，整合國民黨內的最多力量，為桃園創造最大幸福。

「相信是個艱難挑戰的開始，國民黨沒有分裂的本錢，我會全力以赴」，陳學聖得知勝出後表示，會用最大努力整合國民黨內最多力量，找回失落的民意。

陳學聖說，他跟鄭文燦最大差別有二，一是「不會亂花錢」，會用更精準的預算創造更有感建設，二是「不會亂花時間」，不會一天到晚忙著剪綵、開工或動土，將會花時間與人民溝通，去思考桃園的美好未來。

魯明哲恭喜陳學聖初選勝出，表示團結就是國民黨勝選的那隻母雞，他自己在初選雖然沒勝出，但要有「勝出的準備，退出的風度」。

相較於另名參選人楊麗環，則早在記者會前得知結果先憤而離去，記者會進行15分鐘又重返會場，「我可以說話嗎？」接著當眾質疑民調公司與市黨部作假，楊說「派去監聽人員若聽到都敗北，我毫無疑問，但連續3天派去監聽2天勝出，即便有落差，也不至於3間民調公司結果都墊底，我不能接受！」

「只有黨部及民調公司有資料，參選人卻沒有，黨部要給誰（參選），電腦竄改很容易啊」，楊麗環言論引發民調公司人員反彈「對楊委員指控不能認同，懷疑民調動手腳，等於質疑民調公司的專業，這種指控很嚴重，觀察員僅聽到數十通並非全貌，不然民調樣本就不需要作這麼多」。

這場記者會市黨部主委楊敏盛「因故」缺席改由副主委于北辰主持，據了解是為了不想讓場面太難看。

陳學聖說，若有作假民調重做沒有關係，若楊選擇參選到底，「那是她的決定」。

(中國時報)