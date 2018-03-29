新聞透視－又見藍營分裂 鄭文燦作夢都會笑

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中國時報

民進黨籍桃園市長鄭文燦執政3年多，改變傳統藍大於綠的桃園市政治版圖，並以「執政才是選舉保證」展現連任決心，面對鄭文燦支持度居高不下，國民黨好不容易透過黨內初選「喬」出人選，楊麗環卻不願接受落敗事實，不排除參選到底，也讓初選勝出的陳學聖忍不住感慨：「即使團結都還不見得會贏。」

楊麗環為了參選桃園市長，從去年開始布局，行事作風卻一再引發風波，早從傳出市黨部屬意前桃園縣長吳志揚與鄭文燦對決起，楊就不斷放話批評黨內同志，個性溫和的吳志揚深受困擾，甚至直言：「我若要選，楊麗環會退嗎？」一語點破癥結。

楊初選前又大動作開記者會，「幫」魯明哲宣布退選，旋即遭公開否認，接著抨擊市黨部延後民調時程、公開點名曾提攜她的市黨部主委楊敏盛是「操縱選務的黨官」，失控言行甚至得罪不少大老，氣到至今不願與她同台，許多忠貞黨工更頻頻搖頭，甚至揚言即使楊出線也不會輔選。

反觀，鄭文燦在翻轉桃園政治板塊後，努力尋求以施政成績，在國民黨公布初選民調結果之際，正值在議會進行施政報告，老神在在地說：「有競爭是必然事情，但每天還是要做好市政工作，畢竟執政才是選舉保證。」似乎早已看透藍營整合的困境。

初選過程即風波不斷，結果出爐依然不平靜。楊是否步上嘉義市長參選人蕭淑麗後塵，退黨參選到底，仍有待觀察。不過可以肯定的是，國民黨團結都不一定勝選，何況分裂「黨內互打」，屆時鄭文燦恐作夢也會笑，輕鬆「躺著選」。

(中國時報)

國民黨陳學聖出線 楊麗環不服 龜笑鱉無尾 藍綠未戰先互嗆

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