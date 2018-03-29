龜笑鱉無尾 藍綠未戰先互嗆

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中國時報
／台北報導

民進黨昨舉行中常會，選對會召集人林錫耀指出，國民黨在新竹縣等「數個執政縣市」並不樂觀，「我們只要全力固守，還是有機會，年底預計這是一個精彩可期的選戰。」

國民黨組發會主委李哲華回嗆，這是民進黨吹口哨壯膽的說法，不用替國民黨擔心。

民進黨發言人吳思瑤昨天轉述指出，林錫耀說，民進黨已經完成16縣市的提名作業，民進黨在4月11日加開中執會，討論其餘6個縣市的提名作業。

林錫耀並說，國民黨在新北市部分，4月6日初選結果出爐，台北市則在4月22日完成提名，選對會審酌國民黨提名的時程，進行後續協調規畫。

林錫耀評估表示，民進黨執政13各縣市有些面臨挑戰，須要去固守，國民黨也有數個縣市不樂觀，民進黨只要全力固守，會有機會，精彩可期。

民進黨認為哪些縣市可望從藍營手中搶下？林錫耀分析指出，在新竹縣，國民黨有立委林為洲想選，但有民國黨主席徐欣瑩的挑戰；金門縣則須迎戰無黨籍現任縣長陳福海尋求連任、嘉義市則是前市長黃敏惠及嘉義縣議會議長蕭淑麗等兩股人馬都要選，這些都是國民黨要協調並因應的縣市。

李哲華表示，民進黨操盤人的分析，不經意承認嘉義市會輸，嘉義市執政成績差到連自家人都忘記，或想切割這是綠地，即使國民黨有兩組人，還是很有信心。

李哲華說，如果過去幾年做得好，根本不用擔心國民黨是幾組人或是誰出來選。事實上，就是民進黨做得太爛了，卻反過來說國民黨危險，真是大笑話！

至於金門縣與新竹縣面對「友軍」的分票，李哲華說，這都需要進行整合，民進黨最好先解決自己沒人選的問題，包括雙北市也是一樣推不出人來，執政黨首都禮讓與否吵搞不定，新北還上演兩個王爺推來推去的戲碼。

(中國時報)

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