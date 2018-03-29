部會報告數字冷冰冰 小英斥無感

2018年03月29日 01:18 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨昨天中常會邀請國發會副主委邱俊榮就「今年經濟情勢發展」，提出專案報告。民進黨發言人吳思瑤轉述黨主席蔡英文裁示指出，執政只講數字會被外界說成自我感覺良好，冷冰冰的數字與一般人的實際感受有落差，讓人民有感的第一步是必須聽得懂，行政團隊寫出來的論述，「有時候連總統本人看起來都相對辛苦」。

蔡英文總統下達「命令」，「現在我要求行政團隊必須調整更精確、有力、清楚的論述，讓人民能懂，讓人民有感。」

蔡英文要求各部會論述「要讓人民聽得懂」，據轉述，是因選對會召集人林錫耀建議。林錫耀說，邱俊榮舉出的經濟發展數字，都相對艱澀難懂，不論是國際、國內的經濟發展復甦，數字上顯現的績效都是正向，但論述還是要讓人民聽得懂，讓人民有感。因此蔡裁示時「很用力地說」，「對，執政團隊就是要清楚論述，否則冷冰冰的數字，是不能夠被人民直接感受跟體會。」

因此蔡英文特別要求，各部會次長要就2016年520前後，至少彙整進行10個項目，從執政到現在，數字確實都不差，但如何讓人民有感是一個問題；行政團隊要強化論述，用淺顯易懂、有系統的方式，讓人民了解。

蔡英文說，在眾多經濟變數中，操之在我的是內需，內需能不能夠做出成績，要依靠執政團隊的執行力，執行力需要中央與地方團隊一起來努力。

(中國時報)