台灣經濟隱藏亂流型風險

2018年03月29日 01:18 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

國內各機構對2018年台灣經濟預測及元大寶華對今年台灣各季經濟成長率預測一覽表

元大寶華綜合經濟研究院昨公布最新經濟預測，雖將今年經濟成長率從原先預估的2.2％上修至2.4％；顯現當前經濟數據表現不錯，但董事長梁國源警示，景氣擴張已經快觸頂，當前經濟正處於「亂流型」的成長風險。

表面活絡 底下暗流

何謂「亂流型」經濟成長風險？簡單來說，表面上經濟數據佳，如失業率低、民間消費活絡、投資也暢旺，但檯面下暗潮洶湧，可能的干擾因素眾多，梁國源表示，就像亂流一樣、震盪起伏在所難免，尤其近來陸美貿易戰帶來經濟上的干擾，就是最好例子。

除國際政治干擾外，梁國源進一步指出，引發「亂流型」經濟風險的因素還包括兩岸關係詭譎多變、網路世代崛起對商業模式挑戰、菸稅與國際原物料高漲對物價的衝擊以及新台幣走強等，都將左右今年經濟成長的走勢。

陸美貿易戰 干擾大

台股近來隨國際股市大幅波動，梁國源指出，可以看出台灣經濟經常受到陸美貿易、大陸頻頻出招的擾動，以兩岸關係來說，大陸國力愈來愈強大，掌握了時間優勢，美國表面親台，又間接操弄、傷害台灣，兩岸關係詭譎多變，政府應該積極應對，降低對台灣經濟的衝擊。

除了種種「亂流」干擾今年經濟走勢外，元大寶華表示，全球經濟正處於景氣循環末升段，若景氣循環分為6階段，現在來到即將觸頂的第4階段，因此，即使上修今年台灣成長率預估值為2.4％，但各季表現卻是逾走逾低，預測各季經濟成長率分別為2.89％、2.87％、2.07％、1.86％，簡言之，第1季是今年經濟動能最佳的季度。

各季預估 愈走愈低

在國內物價方面，由於電價、油價皆上漲，加上菸稅效應，物價上漲壓力明顯浮現，梁國源表示，幸好新台幣維持強勢，有助緩和輸入性通膨，今年物價上漲率從原本預估的1.1％，上修至1.3％，而今年美元兌新台幣匯率均價預測也從去年底的30.0修正為29.1。

(中國時報)