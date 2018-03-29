投資環境慘 企業界心急如焚

2018年03月29日 01:18 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

政治面干擾、兩岸關係等問題，讓台灣面臨「亂流型」經濟風險，經濟長成率逐季下滑，工商協進理會理事長林伯豐直言，台灣充斥對立與民粹，政府不論在兩岸、國際經貿關係上，都拿不出具體對策，國內投資環境每下愈況，已達到悲慘地步。商總理事長賴正鎰進一步表示，這種情況再不改善，引發民眾反彈，定會反映在年底選舉選票上。

「我真的很著急！」林伯豐分析，投資環境、對外經貿關係都出問題。首先陸美貿易大戰一觸即發，台灣一定受傷，在一中前提下，不論是在大陸生產輸美，或是在台生產輸美的台商都受影響，政府應積極協助台商降低衝擊。

電力短缺的問題，也已引發國內外投資者的疑慮，林伯豐指出，不使用核電，台灣電力短缺問題難以解決，且為了解決PM2.5與廢核，電價恐持續攀升，目前適度地調整電價，工商團體沒有意見，但政府總說國內電價便宜，事實上與大陸平均電價比，台灣並沒有比較便宜，4月調漲電價後，10月若再漲，必定衝擊物價。

林伯豐指出，台灣投資環境持續惡化，政府理應提因應對策，特別是兩岸關係，不應再口頭上隨便喊喊，一定要拿出實質辦法，與對岸溝通說明，同時也應積極參與跨太平洋夥伴協定（TPP）第二輪談判，否則進一步被邊緣化的後果，將不堪設想。

健全投資經營環境的法令問題，也存在許多爭議，林伯豐指出，台灣法令跟不上時代潮流，也不夠國際化，甚至管太多，像台灣在行動支付、互聯網的發展，即受限法令，無法與國際競爭；《公司法》草案要求設立治理人員，但現行公司制度已有董事長、獨董、總經理，企業自有一套經營模式，實不需硬納入這項條款。

賴正鎰說，原本對今年經濟成長感到樂觀，不料川普祭出保護主義，引發貿易戰，台灣是以出口為導向的國家，勢必受到衝擊，特別是截至目前尚未看到政府拿出好的具體策略。

賴正鎰表示，目前兩岸關係倒退，但民進黨政府根本不想與對岸對話，行政院長賴清德甚至還提出根本沒有九二共識的說法，如今大陸領導核心權利穩固，對台政策將更堅定，民進黨政府如遲不溝通，恐讓台灣對外經貿關係更加雪上加霜。

(中國時報)