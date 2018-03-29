台股下半年 慎防系統性風險

2018年03月29日 01:18 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

元大寶華預警，景氣循環處於「末升段」，台灣經濟成長即將觸頂；國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，股市是景氣循環的領先指標，在全球景氣升溫、美國緩步升息下，目前股市還有點「激勵」作用，預估台股今年第2季有突破1萬2000點的機會，待高點突破後，下半年就要慎防系統性風險危機。

蔡明翰進一步指出，台灣股市屬於淺碟型市場，走勢完全由歐、美國際股市決定；下半年除系統性風險外，台股還得面臨英國脫歐、國際選舉結果等變數。

根據資料統計，美股今年1月26日來到2萬6616點高點後，近2個月波動激增，累計跌幅已超過10.3％；蔡明翰認為，美股跌跌不休只有2個原因，除隱藏系統性風險外，也可能多頭走了太多年，進入技術性回檔修正階段。

商研院景氣循環預測小組組長彭俊能表示，受到景氣影響，國內批發零售業股價綜合指數，近來震盪起伏相對較大，意味景氣循環週期將縮短，代表商業服務業整體景氣動向的「同行指標綜合指數」，可望從1月的99.77百分點，緩慢上升至今年8月突破100，接下來將有下行風險。

彭俊能表示，商業服務業整體景氣動向有下修風險時，將直接衝擊批發、零售業景氣，銷售狀況可能面臨下修壓力，因此，政府與廠商必須對下半年可能的動向，採取較高戒備與應有準備。

(中國時報)