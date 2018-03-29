悶世代壓力大 兼差人體試驗

2018年03月29日 01:18 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

1111人力銀行昨公布35歲以下上班族「悶世代壓力調查」，72％受訪者月領不到4萬元，外食、房租、保險最吃緊，22％被迫當月光族；現年24歲、台大研究生許先生，因遭逢家庭變故而休學，為扛起經濟重擔、償還家中200萬元債務，白天當醫生專任助理、晚上兼數理家教，同時兼差當人體受試者來貼補家用。

許先生學業優異，大學生物醫學系第1名畢業，無奈家庭遭逢變故、提早進入職場。

許先生說，在醫院裡擔任醫生研究生、專任助理的收入不差，但這些錢左手進、右手出，扣除生活支出2萬、債務3萬元及房貸等，根本所剩無幾；為了儘早還清負債，除了身兼家教外，更冒著風險，當臨床實驗的人體受試者。

許先生表示，因自身的醫學專業背景，他幾經評估過後才從事人體試驗，坦言會接風險較低的試驗來賺外快，每次可賺進1萬元至4萬元不等。

由於錢不夠花、時間不夠用，許先生說，跟女朋友約會要1個月前排好時間，才不會錯失任何賺錢機會，目前月入8至10萬元，這麼辛苦就是希望趕快脫離「負債人生」。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，35歲以下受訪對象，僅有1成的收入高於主計總處、每人每月經常性薪資3萬9953元，另外22％受訪者每月被錢追著跑，外食費、房租、保險、學貸等沉重開銷，壓得悶世代無法喘息。

李大華表示，近來國人瘋狂搶購衛生紙，反映了部份小資上班族面對大環境束手無策，開源無方下，只能消極節流因應。

(中國時報)