經濟部火大 台電要有人負責

立法院經濟委員會28日審查107年度經濟部主管經濟作業基金，針對核能發電後端營運基金，國民黨團表達先修法再審查，經濟部長沈榮津（中）說明基金使用規範。（王英豪攝）

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中國時報
／綜合報導
台電核二廠2號機才剛重啟，就在昨天13點25分急停，引發各界痛批。（資料照／台電提供）

核二2號機運轉併聯才1天就跳機，台電解釋是控制系統「過於靈敏」導致，但是誰把參數設定過於靈敏？有沒有人為疏失，仍待釐清。經濟部部長沈榮津日前下達「出事就辦人」軍令狀，經濟部昨要求台電儘速釐清事故原因，如真發現有細節疏失，必需有現場人員負責，台電管理高層也要查明有無監督不實。

新北市提出嚴正譴責

台電核二廠2號機才剛重啟，就在昨天13點25分急停，原能會和台電在事件發生後隨即透過電話向總統府和行政院長賴清德報告，蔡英文總統對原因的查明和處理表示關切。總統府發言人林鶴明表示，後續由行政院妥善處理。

據了解，核二2號機反應爐急停後，相關單位隨即將情況回報府院，由於核二2號機當初重啟時，社會就有不同的聲音，蔡英文總統對於事件發生原因和後續處理情況表示關切，原能會和台電則表示，反應爐急停不涉及核能安全問題，至於發生原因則需要進一步詳查才能確定。

對於核二廠2號機3月21日反應爐重啟，原能會才於27日同意進行併聯，前後僅7天即因安全系統動作緊急停機，新北市核能安全監督委員會對此提出嚴正譴責，呼籲核安不容風險。

經濟部高層說，這次原因即使是控制系統過於靈敏跳機，到底是否在測試前就該發現？還是真的測試前無法得知？將是懲處關鍵。即便設備過於靈敏，核二2號機並非新機組，為何沒有固定參數可參考，這也是問題。

台電不認有懲處問題

不過，台電董事長楊偉甫不認為有懲處問題，「因為這還是滿載測試階段，有些參數仍須調整，是正常現象。」且就同仁回報與處理狀況，初步也沒看到有人為疏失。

核二2號機發電才1天就跳機，今天將到立法院經濟委員會作專案報告，台電憂慮，萬一2號機再度被卡關，今年第四季秋冬恐無法多配合降載，可是年底是縣市長與議員選舉，政治人物恐押著空汙議題打，到時台電將是「兩頭燒」。

(中國時報)

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