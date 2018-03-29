環團批 誰掛保證的誰負責

2018年03月29日 01:18 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

核二廠2號機再運轉僅1天就跳機，反核與環保團體均表示氣憤、無奈！全國廢核行動平台聯絡人崔愫欣表示，兩次跳機相隔600多天，結果竟然如出一轍，都是機組大修後再啟動運轉馬上跳機停擺，上次沒有追究責任，這次原能會和台電明顯失職，行政院不能再不當一回事了。

綠色消費者基金會祕書長方儉認為，民間人士苦口婆心說了那麼多，政府就是不聽。重啟核二機組是政治因素，如今只運轉1天就跳機，與這件事有關的人，包括檢查、核准、保證者都有責任。如果不追究責任，民眾對政府怎麼還會有信心？

媽媽監督核電廠聯盟祕書長楊順美無奈的說，真的不意外！這麼老舊的機組本來就不應再啟動。整件事就像「鬼打牆」，台電強調機組是安全的，原能會也說沒問題，但一運轉就出狀況，一再重複。

台灣蠻野心足協會義務律師蔡雅瀅說，前1天中午才啟動運轉，隔天中午就跳機出狀況，希望原能會和台電好好調查並公開說明原因，不要再像上次一樣，等到內部爆料，紙包不住火才承認出問題。她強調，當初核二2號機跳機後電力仍然夠用，證明這次政府不顧居民及環團反對，貿然再啟動就是個錯誤。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰說，這件事最嚴重的不是爆炸的設備是否修好了，而是何以原能會宣稱經過最嚴密的安全檢查，卻無法找出潛藏的問題，可見通過檢查並無法保證核電機組的安全，而且這次花了1個月審查仍然跳機，如果政府無法確認是否出了結構性問題，民眾很的很難安心。

(中國時報)