新北數據如屬實 桃園也投反對票

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中國時報
／桃園報導

新北市政府對深澳燃煤電廠所做的PM2.5汙染評估報告，桃園市汙染不僅比新北市還高，與台電報告數值竟然相差7倍，桃園市長鄭文燦28日表示，會釐清兩者的差異，若新北的報告屬實，將反對興建深澳燃煤電廠。

鄭文燦進一步指出，林口電廠近在咫尺，對桃園的威脅更大，目前已經委託工研院針對PM2.5汙染部分進行調查，市府的立場是「深澳要監督、林口要重測、大潭要減量」。

根據了解，台電對深澳燃煤電廠所做的PM2.5汙染評估報告，新北指數最高為1.933μg/m3、桃園則是0.989μg/m3、宜蘭為0，但新北市政府委託中興大學環工系做的報告，新北為6.075μg/m3，桃園、宜蘭數值竟然比新北市還高，桃園6.871μg/m3，是台電報告的7倍。

鄭文燦說，在第一時間就要求台電必須針對汙染的縣市包含桃園、新竹都要進行說明會，由於台電、新北市政府的調查報告都是委託學術單位進行，差異這麼大必須要釐清。

市議員謝彰文表示，同樣的PM2.5汙染模擬評估報告，官方數據卻與學術單位出現巨大落差大不相同，很顯然有一方說謊沒公布事實真相，「依經驗法則，我們選擇不相信政府。」

大潭電廠是桃園最大的電廠，燃氣機組雖無排放硫化物，但還是有氮化物，鄭文燦說，他要求大潭電廠排放減半，大潭電廠已經完成第3機組排放減半，其他5個機組，大潭電廠也編列86億元，會配合歲修進行。

此外，鄭文燦表示，林口電廠雖然在林口，但實際汙染都在桃園，目前給桃園市的回饋金明顯偏低，會要求台電提高回饋，另台電所做的PM2.5汙染評估報告雖然在可以接受範圍內，但為慎重起見，已經委託工研院進行調查。

(中國時報)

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