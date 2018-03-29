中信女子精英賽 今起廣州開桿

2018中國信託女子精英賽今日在廣州精采開打，圖為中國信託銀行副董事長利明獻（左五）與其贊助選手石昱婷（左二）、謝瑀玲（右四）、葉欣寧（左四）出席開賽記者會，將全力爭冠。（中國信託銀行提供）

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中國時報
／台北報導

中國信託商業銀行冠名贊助的「2018中國信託女子精英賽」，今（29）日起一連三天於廣州九龍湖高爾夫球場開桿。這場由海峽兩岸TLPGA與CLPGA共同認證的賽事，共有來自兩岸及日、韓、泰、星、馬、菲等126位頂尖選手同場競技，中國信託銀行贊助高球女將石昱婷、謝瑀玲、葉欣寧亦將角逐后冠。

中國信託銀行副董事長利明獻出席開賽記者會致詞時表示，中信銀廣州分行是當地第一家獲准成立的臺資銀行，中國信託贊助的世界球后馮珊珊亦是廣州人，「2018中國信託女子精英賽」於廣州打造國際高球交流舞臺，不僅能促進兩岸交流，同時也有助於兩岸球員的世界積分，未來將持續為兩岸高球選手創造與世界接軌的機會。

「中國信託女子精英賽」2015年首度於上海舉辦，為女子中巡史上第一場由臺灣企業冠名贊助、CLPGA及TLPGA共同認證的職業高球賽，今年「中國信託女子精英賽」移師廣州，於湖光山色、兼具山谷與湖泊地勢的九龍湖球場舉辦，球場挑戰性極大，將可見識各國高球女將精彩球技。

女子中巡總經理李紅表示，感謝中國信託以企業力量支持高爾夫，有遠見推動兩岸的體育交流，讓兩岸選手有更多相互切磋的機會，也帶給觀眾更高水平的賽事。

中國信託銀行以「堅持信仰、成就夢想」的高球理念，長期贊助高爾夫潛力新秀，以民間力量作為兩岸女子球員發展的後盾，期待透過冠名贊助賽事，提升高球水準並與國際接軌。

中國信託贊助高球選手去（2017）年共贏得8座冠軍獎盃，「臺灣高球一姐」盧曉晴在日巡賽四度奪冠，日巡生涯已累積16勝；馮珊珊亦在美巡賽創下個人單季三冠新猷，一舉登上世界球后寶座。此次參賽的中國信託銀行贊助女將石昱婷、謝瑀玲、葉欣寧皆是第二度參賽，將全力以赴爭取冠軍。

(中國時報)

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