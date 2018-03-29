新聞透視－綠委靠勢 修法現怠跡

2018年03月29日 04:10 中國時報 楊孟立

為搶救中南部選票，民進黨政府將《空汙法》修正草案列為本會期優先法案，盼速速完成三讀，以示對改善紅害的重視。但是如此重要法案，綠委竟姍姍來遲，甚至可能被藍委突襲成功，雖然藍綠雙方昨在衛環委員會上演的攻防，可視為議事技巧，但民進黨竟讓藍委有機可乘，可見民進黨全面執政未滿2年，綠委們怠跡已現，變得漫不經心！

《空汙法》在立院衛環委員會進入第二周審查，昨日一早在委員會現場，因為沒有甲動，民進黨只有不分區立委出席，區域立委則不見人影，顯然綠委自認握有絕對多數，「少我一個應該也沒差」，出席人數反而不如藍委。

國民黨團見機不可失，提出11個臨時提案，並要求表決，民進黨至此已經「輸人」，但不想「輸陣」，泱泱大黨竟然只能以「休息」反制，不免讓人笑話。

其實，這並不是民進黨團第一次粗心釀禍，去年11月同樣是在衛環委員會，朝野政黨初審《勞基法》修正草案，國民黨立委蔣萬安等提案，要求委員發言不能被限制時間，民進黨籍主席林靜儀未清點人數就宣布進行點名表決，沒想到表決結果竟然是國民黨10比9勝出，意外杯葛成功，拖延《勞基法》審查進度。

《空汙法》對執政當局來說是重中之重的法案，既是重大法案，綠委本來就應該謹記在心上，不管是在委員會或在院會，都應保持備戰心理，而非仰賴黨團的號令。

國民黨團透過議事規則，提出11個臨時議案，要逼綠委在深澳電廠議題上表態，民進黨籍主席邱泰源壓不下在野黨要求，倉皇應變的方式是「失蹤」，雖按立法院祕書長林志嘉的解釋，這也是合乎議事規則，但是在國會占盡優勢的民進黨在最後竟是使出這一招，無法正面迎戰國民黨要求的表決，不夠光明磊落，有失大黨風範，也令國人看到所謂重大法案，執政黨不過是口頭說說而已。

(中國時報)