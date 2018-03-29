郵局年花2億 遠端監控ATM防盜

中華郵政在全台3212台ATM上建立遠端監控，偵測是否有可疑人士徘徊。（陳祐誠攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

我國前年發生震驚社會的第一銀行盜領案，中華郵政公司內部評估認為有必要建置遠端監控，去年在全台3212台ATM上，加裝紅外線感應裝置，只要有人在機器前停留超過15分鐘，系統就會通知保全與警方來關心，整體保全系統每年讓中華郵政支出超過2億元，不過近1年來33件通報中，有29件是遊民觸發，比率佔87％。

據悉，新式的遠端監控系統，每個月會為各郵局增加約3800元支出，全台1311家郵局與378處局外ATM，1年維護成本約7701萬元；加上既有的動態感應設備、安全措施、24小時保全待命等，整體計算下來，每年花在保全系統的維護費用約2億900萬元。

立法院交通委員會昨審查中華郵政預算，多名立委質疑，專業服務費今年編列9億5693萬2000元，比去年多出2905萬5000元，且前年決算數僅7億1410萬8000元。有鑑於中華郵政近3年營業利益率持續下降，委員會最後決議刪減1000萬元。

中華郵政勞工安全衛生處長古兆賢解釋，前年發生一銀盜領案後，內部認為遠端監控若不能及時建立，恐影響日後業務，因此在去年5月，於全台3212台ATM上建立遠端監控，主要用於電子巡邏、反針孔偵測等用途。

若是發生水災或火災，內部也可以透過遠端的監控馬上掌握情況，讓郵局的應變從被動轉為主動。

然而中華郵政初步統計，遠端監控去年5月上線至今，觸發33件異常發報，其中2件查獲有人正在破壞ATM、2件有可疑人士徘徊，另外29件則是流浪漢佔據ATM區。

古兆賢指出，透過紅外線感應，若有人在ATM待超過15分鐘，就會觸動系統通知遠端保全，保全再透過ATM附近的麥克風，詢問民眾是否需要協助，藉此降低盜領、詐騙案的發生，對於流浪漢佔據ATM區，造成民眾不敢使用，也會有警惕作用。他強調，設置15分鐘時間是否太長、達不到效果，未來仍可以檢討，但也要考慮設太短，反而變成擾民。

(中國時報)

新聞透視－綠委靠勢 修法現怠跡 肯亞案台籍主嫌 維持原判15年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。