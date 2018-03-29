郵局年花2億 遠端監控ATM防盜

2018年03月29日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

我國前年發生震驚社會的第一銀行盜領案，中華郵政公司內部評估認為有必要建置遠端監控，去年在全台3212台ATM上，加裝紅外線感應裝置，只要有人在機器前停留超過15分鐘，系統就會通知保全與警方來關心，整體保全系統每年讓中華郵政支出超過2億元，不過近1年來33件通報中，有29件是遊民觸發，比率佔87％。

據悉，新式的遠端監控系統，每個月會為各郵局增加約3800元支出，全台1311家郵局與378處局外ATM，1年維護成本約7701萬元；加上既有的動態感應設備、安全措施、24小時保全待命等，整體計算下來，每年花在保全系統的維護費用約2億900萬元。

立法院交通委員會昨審查中華郵政預算，多名立委質疑，專業服務費今年編列9億5693萬2000元，比去年多出2905萬5000元，且前年決算數僅7億1410萬8000元。有鑑於中華郵政近3年營業利益率持續下降，委員會最後決議刪減1000萬元。

中華郵政勞工安全衛生處長古兆賢解釋，前年發生一銀盜領案後，內部認為遠端監控若不能及時建立，恐影響日後業務，因此在去年5月，於全台3212台ATM上建立遠端監控，主要用於電子巡邏、反針孔偵測等用途。

若是發生水災或火災，內部也可以透過遠端的監控馬上掌握情況，讓郵局的應變從被動轉為主動。

然而中華郵政初步統計，遠端監控去年5月上線至今，觸發33件異常發報，其中2件查獲有人正在破壞ATM、2件有可疑人士徘徊，另外29件則是流浪漢佔據ATM區。

古兆賢指出，透過紅外線感應，若有人在ATM待超過15分鐘，就會觸動系統通知遠端保全，保全再透過ATM附近的麥克風，詢問民眾是否需要協助，藉此降低盜領、詐騙案的發生，對於流浪漢佔據ATM區，造成民眾不敢使用，也會有警惕作用。他強調，設置15分鐘時間是否太長、達不到效果，未來仍可以檢討，但也要考慮設太短，反而變成擾民。

(中國時報)