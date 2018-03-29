台大最低門檻 日文系55級分

今年大學個人申請入學第一階段昨天公告，進台大最低門檻則是日文系的55級分，圖為台大校園。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
今年、去年大學「個人申請」第一階段篩選比較

今年大學「個人申請」入學第一階段篩選結果昨公告，通過篩選6萬3336人，比例是81.36％，歷年最高。今年通過台大5個系篩選的「五冠王」有87人，進台大最低門檻則是日文系的55級分。此外，各校電機系、資工系都很火紅，推測跟未來就業容易有關。

87人成為台大5冠王

大學甄選入學委員會表示，今年「個人申請」有7萬7848人報名，較去年增加2434人；通過篩選6萬3336人，較去年增加2380人，通過篩選比例81.36％，較去年增加0.53個百分點。

大甄選入學委員會分析，今年通過篩選比例略為增加，主要是大學所提供的第二階段預計甄試名額數較去年增加1583個。另外，今年招聯會取消以往學測有一科目零級分不得參加篩選的規定，使部分單科零級分的考生，也有機會通過第一階段篩選。

台大方面，今年有87個學生同時通過5個系篩選，以來自建中28人最多，其次是師大附中10人、北一女中8人。去年台大「五冠王」有95人，今年少了8人。

各校醫學系至少72級分

台大註冊組主任李宏森說，今年要通過台大醫學系自費、公費第一階段篩選分別要75級分、73級分，均比去年高1級分。此外，今年台大心理系、大氣系、昆蟲系、社會系也都有滿級分生通過篩選，顯然考生選擇他們所愛，是一個好現象。

升學專家劉駿豪則表示，今年要通過各大學醫學系、牙醫系、中醫系第一階段篩選，至少要72級分；至於醫學系公費生，則要71級分以上。

電機、資工系更火紅

「電機系、資工系一向很熱門，現在更火紅。」劉駿豪說，今年通過成大資工系、電機系第一階段篩選均要70級分，比去年高1到2級分；中正大學資工系、電機系均要64級分，比去年多1到3級分。此外，清大資工系通過篩選分數是4科要57級分，已超過台大化工系、機械系的56級分。

大學甄選入學委員會提醒考生，審查資料已全面推行「書面審查電子化作業」，通過第一階段篩選的考生，除大學校系另有規定外，均須於規定日期內，將審查資料以網路上傳，甄選委員會將於3月30日上午8時開放「第二階段審查資料上傳系統」。

(中國時報)

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