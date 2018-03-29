邊打工邊讀書 清寒生奪6冠王

2018年03月29日 01:18 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

大學申請入學第一階段篩選結果出爐，豐原高中三年級自然組吳同學通過5校6系，拿下國立大學「六冠王」。校方表示，吳同學出身清寒單親家庭，但他努力向學，年年拿獎學金，並利用課餘爭取校內工讀機會，到各處室協助搬東西、整理資料，表現深獲師長肯定。

吳同學有機會就讀成功大學、交通大學、中山大學、中央大學及中興大學等5校，其中交大還一口氣通過2個系所篩選，師長們都很替他高興。學務主任江孟書表示，吳同學父母離異，他與媽媽同住鄉下平房，一年級時成績普通，二年級依興趣選讀自然組，表現突飛猛進，多次獲得校內及扶輪社獎學金。

吳媽媽因免疫系統失調，長年在家養病，無法外出工作，家計則靠親友接濟。與母親相依為命的吳同學，高一時看到校內「徵工讀」公告，他主動爭取工讀機會，利用中午課餘時間到學務處、教務處整理文件資料、協助處理雜務，每月補貼2000元家用。

吳同學申請入學通過5所國立大學6系篩選，奪下「六冠王」，個性害羞的他面對記者，顯得不太適應，且婉拒拍照，被問及打工如何兼顧學業？他說「每天就抽出一點時間念書，大概1小時，如果不懂的就記下來，隔天到校請教老師。」

趕著要回班上的吳同學，很珍惜上課的機會，他說，現在要好好準備第二階段審查資料及指定項目甄試，希望能錄取交通大學物理系，讓媽媽高興；如最終國立大學5校6系都沒能如願，只有私立大學，他會好好用功拚獎學金，以支付學費，不會造成母親負擔。

(中國時報)