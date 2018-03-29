搶赴陸升學 南女中暴增10倍

2018年03月29日 01:18 中國時報 曹婷婷 、 吳堂靖 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸2月底公布31項惠台措施，吸引台灣學子赴陸搶先卡位。台南女中今年超過20位畢業生申請赴大陸讀大學，相較去年僅2人，暴增10倍，除了學測滿級分學子鎖定北大、清大等名校，學生看準大陸的惠台政策上路，憑均標即可免試赴陸求學，認為機會難得，積極把握前進大陸、擴展視野的契機。

台南女中目前已知有繁星錄取台大法律系的應屆畢業生選擇捨台大、申請北大法律系，去年也有優異學子獲16所國內外名校錄取，最後到北大求學。

這幾年台南女中、台南一中前往大陸、香港讀大學的學生，已有逐年增加趨勢。尤其香港為了吸引頂標生，祭出優渥獎學金，對學生具有極大吸引力。

至於，前進大陸求學則多著眼於未來就業市場考量，高中老師坦言，「撇開政治不談，大陸市場這麼大，台灣實在很難自外於大陸。」

台南女中今年發現，打算申請到大陸求學的孩子倍數成長，計畫赴陸求學的學子分成2種，一種是頂標生，目標放在北京大學、清華大學、復旦大學，另一種學生則是成績達均標之上，往年未必有機會赴陸求學，剛好大陸今年祭出憑學測均標就可申請免試上大學，吸引學生赴大陸升學。也有學生家長則是看準大陸惠台措施首發上路，未來是否持續不得而知，鼓勵小孩把握這波浪潮。

台南一中往年申請赴大陸學生屈指可數，今年亦明顯成長，均為成績優異的學子申請居多，目標放在希望能進入北大、清大就讀，但校方低調表示，站在教育立場，尊重學生邁向理想中的升學選擇。

大學申請一階篩選放榜，繼建國中學日前宣布不公布今年大學申請一階段篩選結果，蘭陽女中、台南一中、台南女中也跟進不公布。台南女中表示，滿級分學生幾乎只要有填志願都會上，今年雖有20多位六冠王，但這個數據不等於學生最終升學選擇。

(中國時報)