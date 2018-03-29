科技部5年砸25億 推動特色研發

科技部長陳良基表示，科技部5年投入25億元經費，通過研究補助率達6成以上，領先大陸。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

為推動特色研發，培養本土青年學術與研究人才，科技部昨日宣布，補助18個大學「特色領域研究中心」，每年投入5億元經費，預計將投入約25億研究經費補助；面對大陸祭出31項惠台政策，挖角台灣教研人才，科技部長陳良基拍胸脯保證，科技部通過研究補助比例達6成以上，領先大陸。

依科技部規畫，大學特色領域研究中心的申請案，皆經過科技部專業領域委員審查，內容主要共有4大項目：1為研究主題可創造台灣科技優先性與接地氣，與台灣科學技術發展重點的契合度；2為計畫達成或超越國際標竿研究中心的具體作法與策略；3是要達到具體、可驗證、具挑戰性的質化及量化績效指標；4為培養年輕研究領導人才。科技部將綜合評估，並擇優補助。

陳良基表示，接受科技部補助大學共有8所，包含台灣大學、清華大學、成功大學、交通大學、中正大學、台北科技大學、長庚大學及屏東科技大學；研究主題多元，除涉及生醫、半導體、能源、紡織等領域的創新與關鍵材料研發，另還有智慧製造、智慧半導體與晶片、量子科技、腦科學、精準醫學、新興病毒感染等生醫領域研究與產品開發、蝦養殖及動物製劑等漁牧領域研發、運用大數據分析與評估國家整體發展、群體建康及永續環境的社會科學研究。

成大研發長謝孫源表示，台灣如今面臨高教經費短缺問題，科技部從重點領域出發，擇優選出對國內科技有貢獻的研究領域，並突顯台灣特有的、專屬的研發特色，以提供補助，值得肯定。

陳良基表示，大陸大學教授人數超過163萬人，競爭激烈，申請科研經費通過率不到20％，而台灣的教授約4萬5000人，以科技部為例，通過研究案申請成功率高達6至7成，領先大陸。

(中國時報)

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