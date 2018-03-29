撞期嚴重 教團促降低招生比例

新北市教育產業工會及台北市學校教育產業工會、全國12年國教家長聯盟28日召開記者會，呼籲政府留住人才，國家才有競爭力。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

今年大學「個人申請」入學第一階段篩選昨揭曉，多個教團批評，今年「個人申請」招生名額有5萬6000多個，創歷年新高，導致撞期嚴重，影響學生選擇權。他們要求降低「個人申請」及「繁星推薦」的招生比例，才能解決問題。

新北市教育產業工會、台北市學校教育產業工會及全國12年國教家長聯盟等團體昨召開記者會說，甄選入學包括「個人申請」及「繁星推薦」，今年兩者加起來共招7萬3000多個學生，占大學招生總額的67％，其中「個人申請」創歷年新高，顯示學測成績依然成為招生主流。

新北市教育產業工會祕書長李曼麗說，因為「個人申請」人數太多，才會出現二階甄試嚴重的撞期問題。如果未來「個人申請」取代一切，那撞期絕對不可能解決，每生可選6個志願也不夠，因為大家都加入戰場，學生的選擇權一定會被嚴重限縮。

李曼麗指出，教改這幾年來，大學招生一直往「個人申請」傾斜，例如清大、交大理工科系有8、9成就是以此管道招生，在決定一階讀哪裡、二階去哪裡面試時，運氣還會左右結果。

全國12年國教家長聯盟理事長陳綺貞哽咽說，她小孩今年參加「個人申請」，通過4個系第一階段篩選，但其中3個系的第二階段甄試撞期，該如何抉擇，讓他們苦惱。幸好，其中3校都位在台北，面試時間也都願意給彈性，因此他們決定「飛車趕場」來完成這件事。新店高中化學老師楊漢倩表示，大學愈來愈依賴「個人申請」招生，但公平性卻被質疑，她就有學生未依規定提出備審資料，仍被學校錄取。

教育部高教司副司長朱俊彰回應，歐美大學早就採申請入學招生，即使日本、韓國也都是往這條路走，因此，我國111年起新考招方案也將以申請入學為主；至於考試分發未來會否存在，則順其自然發展。

(中國時報)

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