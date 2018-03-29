承認九二共識 蔡就差一點點

2018年03月29日 01:18 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

圖為統派日前集會。（本報資料照片）

《中國時報》社長王丰（左）以台灣大選格局下未來二年兩岸形勢展望分析為題，發表專題演講）。（鄭任南攝）

大陸國家主席習近平成為權力高度集中的領導人，兩岸關係未來將如何發展？大陸資深涉台學者劉國深表示，台灣問題的解藥在大陸自身的發展，民心向背是兩岸政權之爭的關鍵。對於蔡總統曾說「依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係」，他認為，「蔡（距離承認九二共識）就差這麼一點點」。

台灣問題解藥在大陸

由《旺報》、文化大學社會科學院、文大國家發展與中國大陸所28日共同主辦「兩會後的兩岸關係走向」學術研討會，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深表示，大陸和台灣都在發生變化，理解兩岸關係需要有新思維。

劉國深觀察，在政治上，大陸出現強有力的領導人，民進黨則幾近「一黨獨大」，而國民黨崩潰未止；經濟上，大陸去年GDP增長6.7％，台灣則增長2.6％，已被四川和湖北超越，也被香港、南韓和新加坡甩在後面。

劉國深表示，社會方面，大陸城鄉居民社會保障體系基本建立，人民獲得感顯著增強；台灣的社會階層和社群關係緊張，抗爭不斷。此外，大陸的軍事能力不斷提高，外交影響力不斷擴大，「台灣問題的解藥在大陸自身的發展，民心向背是兩岸政權之爭的關鍵。」

民心向背是兩岸關鍵

劉國深表示，前陸委會主委夏立言可以和前國台辦主任張志軍平起平坐，未來陳明通和劉結一是否能夠面會？「這不是不可能的事，問題是你努力了沒有？」

對於蔡總統曾說過「依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係」，但為何大陸對她仍有疑慮？劉國深表示，「蔡英文（距離承認九二共識）就差這麼一點點」。他知道，要民進黨承認九二共識「內部有困難」，這需要民進黨自己解決，別人無法代勞。

劉國深認為，為了避免不必要的衝突，兩岸的話語體系必須創新。他舉例，依照法理規定，兩岸之間是政權之爭，不是國家之爭；兩岸之間是主導權之爭，不是主權之爭。

創新話語體系防衝突

談到敏感的「獨立」與「統一」，劉國深說，「不是任何獨立都不行，就像我的孩子，我就希望他能獨立。台灣保持某種程度的獨立性不是壞事，你要和大陸好好談。就像統一，也不是都是不好的。」

劉國深強調，但如果雙方沒有互信，就容易往負面聯想，「回歸雙方法理上的交集，是建立互信、爭取和平的最佳選擇，同時減少兩岸不必要的話語衝突。」

(中國時報)